Sibirya'da Askeri Uçak Düştü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde MiG-31 uçak mürettebatının Buryatya'da bir eğitim uçuşu sırasında düştüğü açıklandı. 2 pilot kendilerini uçaktan atarak kurtuldu.



Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Buryatya'da eğitim uçuşu esnasında MiG-31 askeri uçağın düştüğünü belirtti. Uçakta bulunan iki pilotun kendilerini uçaktan atarak kurtuldukları aktarıldı. Askeri havaalanından eğitim uçuşu için kalkış yapan uçağın henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü ve olay yerine arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi. - SİBİRYA