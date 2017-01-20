Siber Yıldız Yarışması

Kim Düzenliyor?



Siber Yıldız; Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından organize edilmektedir.



Katılım Şartları



Yarışmacı olmak isteyenler bireysel katılımcı olabildikleri gibi en fazla dört kişiden oluşan gruplar şeklinde de yarışabileceklerdir. Katılım için cep telefonu ve e-posta onayından başka bir şart aranmamaktadır.



Nasıl Hazırlanabilirim?



Yarışmaya hazırlanmak için sanal bir Kali işletim sisteminin hazır olması tavsiye edilir.



Yarışma Aşamaları



Katılım formu doldurup kayıt olan yarışmacılar yarışmaya başlayacaklar ilk seviyedeki soruları geçip belirli puana ulaşabilen yarışmacılar bir üst seviye sorularını görme hakkı kazanacaktır. Başarılı bir şekilde kayıt olan yarışmacılara, yarışmanın başladığı tarihte soruların bir kısmı açılacak, belirli puanlara eriştikçe yeni sorular açılmaya devam edecektir.



Ödüller



Dereceye giren 15 yarışmacıya, Cumhuriyet Altını ödülü verilecektir.



1. lik ödülü: 10 adet Cumhuriyet Altını



2. lik ödülü: 5 adet Cumhuriyet Altını



3. lük ödülü: 3 adet Cumhuriyet Altını



Diğer(4. - 15. arası) yarışmacılara ise 1'er adet Cumhuriyet Altını verilecektir.



Amaç



Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından organize edilmekte olan Siber Yıldız siber güvenliğe ilgisi ve yeteneği olan kişilere ulaşmayı, kendilerini geliştirme olanağı sağlamayı ve ülkemizde bu alanda farkındalığı arttırmayı hedeflemektedir.



Bir Sorum Var



Hertürlü sorularınız ve önerileriniz için siberyildiz@usom.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.



Kimler Katılabilir?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup; Siber alanda kendine güvenen herkes Siber Yıldız yarışmasına katılabilir.



Yarışma Nerede ve Nasıl Yapılacak?



Yarışma internet üzerinden yapılacak ve bir gün sürecektir. Dereceye giren yarışmacılar daha sonra ilan edilecek tarih ve zamanda ödül organizasyonunda bir araya gelecektir



Nasıl Grup Olabilirim?



Kayıt olup telefon ve e-posta onayından sonra, yine eposta ve telefonları onaylanmış kullanıcıların eposta adreslerine davetiye yollayabilirsiniz. Gruplar yönetici dahil en fazla 4 kişi olabilir. Gruptan kullanıcı çıkartmak zorunlu olarak gerektiği durumlarda siberyildiz-usom.gov.tr adresine eposta atabilirsiniz.



Yarışma Kuralları



Kural-1



Yarışmaya grup olarak katılan yarışmacılar, sorulara doğru cevap girdiğinde puanı gruba eklenecektir.



Kural-2



Yanlış girilen cevaplarda, sorunun toplam puanı azalacaktır. Gruptaki herhangi bir üye yanlış cevap girdiğinde, puan azalması bütün grubu etkileyecektir.



Kural-3



Diğer yarışmacıların soru çözmelerini engellemek, soru cevaplarını internete sızdırmak yasaktır.



Kural-4



Kaba kuvvet saldırıları dahil olmak üzere sistemde yük oluşturabilecek bütün davranışlar yasaktır.



Kural-5



Yarışma süresince herhangi bir araç, betik kullanımına dair kısıtlama yoktur.



Kural-6



Yarışma sırasında yarışmacılar karşılaşacağı teknik sorunlar için siberyildiz[at]usom.gov.tr adresini kullanacaktır.



Kural-7



Yarışmanın kazananları, yarışma bitiminden bir hafta sonra açıklanacaktır. Bu süre zarfında grup veya bireysel olarak yarışan yarışmacıların cevapları incelemeye alınacak, kopya durumunda puan düşürülecek veya diskalifiye edilecektir.



Kural-8



Kurallara uymayan yarışmacıları USOM diskalifiye edebilir.



Kural-9



Bir yarışmacı birden fazla grup oluşturamaz, birden fazla grupta yarışamaz. Bir gruba dahil olan bir yarışmacı sadece o grupta yarışabilir, bireysel veya başka bir grupta yarışamaz.



Puanlama Kuralları



Kural-1



Ödüller grup veya bireysel katılıma bakılmaksızın, grup veya bireysel bazda en çok puan toplayanlara dağıtılacaktır.



Kural-2



Grup olarak katılan yarışmacılar, sorulara cevap girdiğinde puanı gruba eklenecek; gruptan herhangi biri yanlış girdiğinde ise, grup üyelerinden başkası doğru girse dahi puan azalacaktır.