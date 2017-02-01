Siber tehditlerden korunmak için uzman desteği şart

SİBER GÜVENLİKTE UZMAN İSİM

Netaş, Siber Güvenlik alanında, müşterilerinin şebekesinde güvenlik ile ilgili hareketleri izleyen, onları anlık gelişmeler konusunda uyaran ve istendiği takdirde anında müdahale edebilen ekibiyle 7/24 hizmet veriyor. Buna ek olarak, şebekede geçmişte elde edilen verilerden yararlanıp analizler yaparak olası tehditleri tespit ediyor ve bu tespit edilen açıklar konusunda önerilerde bulunarak ileri seviyede Siber Güvenlik danışmanlık hizmeti sunuyor. Müşterilerinin Siber Güvenlik konusunda ihtiyaç duydukları kaynakları verimli kullanabilmeleri ve tehditlere karşı mücadele edebilmeleri için her zaman yanlarında oluyor.

Netaş'ın Siber Güvenlik alanındaki en büyük iş ortağı ise Gold Partner anlaşması da bulunan Cisco. Kurumlar için bilgi güvenliği danışmanlığı ve son teknoloji güvenlik çözümleri sunan Netaş ve Cisco, şirketlere kurumsal ağı izleme, yönetme ve analiz etme imkânı veren son teknoloji güvenlik çözümleriyle, bilgi güvenliğine yönelik risklerin önlenmesinde önemli bir avantaj sağlıyor.

GÜVENLİK HİZMETLERİNİ YÖNETİN

Netaş'ın güvenlik çözümleri kapsamında müşterilerine sağladığı Olay İzleme ve Yönetimi, Zararlı Yazılımları Tespit, Veri Koruma Servisleri, güvenlik uzmanları tarafından müşteri lokasyonunda veya operasyon merkezinde konuşlandırılmış güvenlik çözümleri kullanılarak yapılan analizler doğrultusunda verilebiliyor. Netaş, Cisco ile uzun yıllardan beri devam eden işbirliği çerçevesinde, güvenlik alanında öncü Cisco ürünlerini öneriyor, satış öncesi ve sonrası teknik destek sağlıyor.

ZARARLI YAZILIMLARA İZİN VERMEYİN

Geleneksel yeni nesil güvenlik ürünleri uygulama kontrolü alanında başarılı olsa da, gelişmiş saldırılara karşı yetersiz kalıyor. Bu tip saldırıları tespit edebilmek için hem ağ içindeki aktiviteleri takip etmek, hem de ilgili aktiviteler konusunda gerektiğinde önleyici işlemler yapmak gerekiyor. Bu konuda Netaş, Cisco'nun pazarda yıllardır öncü konumda bulunan Sourcefire IPS/IDS teknolojisi ile ASA güvenlik duvarı teknolojisinin gücünün birleştirildiği FirePOWER çözümlerini projelerinde sıkça kullanıyor.

AĞ ERİŞİMİNİZİ KONTROL EDİN

Ağa bağlanan cihazları keşfeden, yetkisiz girişleri engelleyen, istenilen yetkilerle profil yaratan ve bu profillerin hareketlerini takip eden bir çözüm olmadan kurumsal ağı yönetmek mümkün olmuyor. Cisco Identity Services Engine (ISE) kurumdaki ağa bağlı olan uç cihazların erişim kurallarının yönetilebilmesini sağlıyor. AAA ve profilleme özelliklerini tek bir üründe birleştiriyor. Misafir erişim yönetimi imkânı sağlıyor. ISE sayesinde kurumsal ağdaki bütün kullanıcıların yetkileri kolaylıkla tanımlanabiliyor, görüntülenebiliyor ve engellenebiliyor.

AĞINIZI İZLEYİN

Kurumsal ağ içinde olağan dışı davranışları tespit edebilmek için aslında istihbarat bilgisine ihtiyaç bulunuyor. Olağan şüphelileri tespit edebilmek için, ağdaki olağan davranışların ne olduğunu bilmek avantaj sağlıyor. Bunun için de mevcut durumun ve geçmişe yönelik davranışların analizini yapabilmeyi sağlayacak çözümler gerekiyor. Bu noktada, güvenlik operasyon servisleri veren uzmanların da saldırıları kısa zamanda tespit edebilmesine yardımcı olan Lancope StealthWatch komple bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. . Netflow, IPFIX, Syslog, SNMP gibi geniş kapsamlı verileri toplama kapasitesine sahip StealthWatch, gelişmiş ataklardan (APT) kurum içinden gelen tehditlere, DDOS aktivitelerinden zararlı yazılımlarla ilgili hareketlere, farklı tipteki davranışları tespit ediyor ve analizini sunuyor.