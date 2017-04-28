Siber Ordu Botnet'i Vurdu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde çalışan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) özellikle Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarını hedef alan LokiBotnet isimli zararlı yazılımın komuta kontrol sunucularına yönelik operasyon...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde çalışan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) özellikle Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarını hedef alan LokiBotnet isimli zararlı yazılımın komuta kontrol sunucularına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Komuta sunucularında tespit edilen vatandaşların telefon bilgilerini alan siber güvenlik uzmanları LokiBotnet'e ait komuta merkezlerini çökertti.