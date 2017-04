Siber Güvenlik ve Felaket Yönetimi Teknoloji Platformları Konferansı Yapıldı

Teknoloji Platformları 'Siber Güvenlik 4.0 ve Felaket Yönetimi Teknoloji Platformları' konferansı düzenledi. Konferansta Milli Güvenlik için siber güvenlik sistemleri ve siber tehditlere karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.



Teknoloji Platformları 'Siber Güvenlik 4.0 ve Felaket Yönetimi Teknoloji Platformları' konferansı düzenledi. Konferansta, kimlik güvenliği başta olmak üzere, güvenli yaşam, güvenli sağlık hizmeti, güvenli alışveriş, bilginin güvenliği, güvenli seyahat, güvenli mekanlar ve şehirlerde yaşamak isteyen insanlara ve bilişim teknolojilerinin varlığı, sürekliliği verimliliğinin ne denli önemli olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, Milli Güvenlik için siber güvenlik sistemleri ve siber tehditlere karşı alınacak önlemler ele alındı.



Konferansın açılış konuşmasını yapan bilişim zirvesi etkinlik şirketi genel müdürü Neslihan Aksun, 23 yıldır gelişen teknolojiler ile kurum ve şirketlerin buluşmasına vesile olmaktan gurur duydukların ve ilkleri, gündemi yazan, paylaşan bir yayın ve platform kurucusu olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.



Aksun, 18'inci defa gerçekleşecek olan Bilişim 500 araştırmasının başladığı duyurarak, "Bu yıl başvuruları dijital ortamda da kabul ediyoruz. Her sene olduğu gibi yeniliklerle zenginleşen ve eskimeyen en popüler ürünlerimizden olan Bilişim 500'de bu yıl da yenilikler göze çarpacak. Yeni alt kategorilerle zenginleşen yapısı çeşitli birçok firmanın sıralamaya girmesini, farklı ödüller oluşmasını da peşi sıra sağlamakta. Anadolu firmaları için yeni alt kategori bu yıl ilk olarak yer alacak ve bu yanında 3 yaşından küçük genç firmalar için de bir takım sürprizler var" dedi.



"Teknolojiler artık birbiriyle konuşuyor"



BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe ise açılış konuşmasında, siber güvenliğin gerek Kamunun gerek sektörlerin, yapılandırılmasına en derin önemin verildiği, günümüzde en fazla ihtiyaç duyulan, teknolojinin ve dijital yaşamın evrim sürecinde, bu yaşam olgumuzda peşimizden koşan bir konu olduğunu belirtti. Göçe, "Bu konu üzerinde gerek kamu, gerek özel ve şirketler nezninde hassasiyetle durulmaktadır. Bu önem, ülkemizin taşımakta olduğu bölgesel ve küresel değeri en üst seviyelerde hissettiğimiz şu günlerde kamunun da en üst yönetimi ve tüm birimlerinde ele aldığı bir savunma ve stratejik teknoloji gerçeğidir. Tüm süreçler artık dijitale geçiyor, teknolojiler birbiri ile konuşuyor. Tüm sektörlerde yaşanmakta olan bu değişim ve dönüşüm şüphesiz ki Devlet Kurumlarının önderliğinde yerini buluyor Türkiye'nin uluslararası rekabette tek çıkış noktasının yüksek teknoloji temelli üretimden geçtiği kritik gerçeğine de değinmek isterim" ifadelerini kullandı.



Siber güvenlik otoritesine dikkat çeken Göçe, "Gelişen bu süreçte tehditler, tedbirler, savunma, güvenliğin kritik önemi, güvenlik çözümlerinin kırılımları, verinin yönetimi, sanallaşması, güvenlik politikaları, güvenlik zafiyet ve izlemesi, hukuki bir bakış, istihbarat derken geleceği, evet güvenliğin geleceğini, milli güvenlik politikalarımız, milli ürünlerin hassasiyet derecesi ama en önemlisi yaşam güvenliğimizin nasıl çizildiğini, siber güvenlik otoritesinde bugün çok derin konuşacağız" diye konuştu.



"Havalimanına gelecek siber tehditleri önlemek için merkez kuruyoruz"



Konferans konuşmacılarından İGA İstanbul Yeni Havalimanı Bilgi İşlem Direktörü/CIO'su Ersin İnankul yapılan dünyanın en büyük dijital hava limanındaki siber güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi verdi. Ersin, "Siber güvenlik ile ilgili aslında havalimanın korunmasındaki en önemli konumuz biz.Bize gelebilecek içeriden ve dışarıdan bütün siber tehditleri önlemek için 7/24 çalışacak merkez kuruyoruz. Bu merkezde toplamda 13 kişilik bir ekibimiz olacak. Bu 13 ekip tamamen uzmanlardan kurulmuş Türk mühendislerinden oluşmuş ekip olacak. Bu ekibin aslında ilk görevi 7/24 havalimanını tehdit edebilecek veya o anda eden ilgili saldırıları veya anormal durumları tespit edip öncelikle bu tespit ettiği durumun daha önce yaşanmış olup olmadığını kontrol ederek çözümler üretmek daha önce yaşanmamış bir durum ise ilgili siber güvenlik istihbarat birimleriyle de irtibata geçerek ülkemizde yaşanan genel bir problem mi yoksa yurt dışından gelen bir tehdit mi olduğu tespitini sağlamak ve bununla ilgili gerekli önlemleri almak olacak" dedi.



"Personelimizin ve diğer kullanıcıların güvenliği için gerekli bütün yatırımlar yapılıyor"



Siber tehditlerin önlemlerini almak için şimdiden çalışmaya başladıklarını söyleyen İnankul, "Biz havalimanımızda bu önlemleri almak için şimdiden çalışmaya başladık. Bu siber güvenlik önlemleri için ilgili prosedürlerimizi ve dokümantasyonumuzu oluşturuyoruz. Yani gelebilecek tehditlerle ilgili bir kullanım kılavuzu gibi dokümantasyon hazırlıyoruz bu dokümantasyon mühendislerimizin elinde olacak ve gelen bütün tehditlere bu dokümantasyon içerisinden müdahale etmeye çalışacaklar. Havalimanlarındaki büyük tehditlerden biri dışarıdan gelen tehditlerin yanı sıra içeriden gelen tehditlerde bizim için çok kritik önemli personellerimizin yanlışlıkla açtığı bir e-mail ya da birbirlerine yanlışlıkla gönderdikleri bir dosya bizim için çok büyük tehdit anlamına gelebilir. Bunu önlemek içinde içerideki personelimizi ve diğer bütün kullanıcılarımızın güvenliği için gerekli bütün yatırımları yapıyor olacağız. İlgili milli yazılımların hepsini inceliyoruz. Milli yazılımlarımızın burada çoğunu kullanıyor olacağız. İlgili personelimizin hata yapmasını önleyecek önlemleri alıyor olacağız. Personelimizin kullandığı bilgisayarların güvenlik olarak 7/24 izlenmesini sağlayacağız. ve bu şekilde iç tehditleri de önlemiş olacağız" diye konuştu.



Dış tehditlerin her zaman olduğunu ve son yıllarda asıl sıkıntılı sadece havalimanlarına özel yazılmış kötü niyetli yazılımların artık dünyada revaçta olduğunu ifade eden İnankul, "Bunları önlemek içinde hem ülkemiz içerisinde hem ülkemizin dışarısındaki bütün istihbari siber güvenlik servisleriyle çalışıp onlarla entegre olup 7/24 bir havalimanı için oluşturulmuş özel bir yazılımın anında bilgisinin havalimanımıza gelmesini sağlayacağız. Bu siber güvenlik işlerinde dakikalar çok önemlidir. O yüzden 7/24 çalışmak çok önemlidir ve bunu bir merkezden yönetmek çok önemlidir. Biz bunlara dikkat edeceğiz" açıklamalarında bulundu.



"Ülkemizin siber güvenliğini tamamen korursak dışa bağımlılığı sıfırlarız"



Türkiye'nin son 5-6 senedir özellikle siber güvenlik konusunda çok büyük adımlar attığının altını çizen İnankul, "Türkiye çok büyük milli yazılımların temellerini attı. Özellikle büyük entegratör firmalarımızın geliştirdiği yüzde 100 milli uygulamalar var. Tamam bu işi tamamen hallettik demiyoruz. Ama özellikle son 2-3 yıl yılları içerisinde bu konuyla ilgili hakikaten özellikle bilişim sektöründeki firmalarda ve bu konuda kendini yetiştirmek isteyen gençlerde çok fazla bir istek var. Bu konuyla ilgili üniversitelerimizle bölümler açılmaya başladı. Üniversitelerimiz artık personel yetiştiriyor. İlgili yazılımları geliştiriyoruz. Biz bu geliştirdiğimiz yazılımlar ve donanımlarla kendi ülkemizin siber güvenliğini tamamen koruyor hale geldiğimiz an dışa bağımlılığımızı sıfıra getirmiş olacağız. İlgili tesisin siber güvenliğini korumak için neredeyse 15 ile 20 arasında bir uygulamaya ihtiyacımız var. Biz ülke olarak bunların en az 7-8'ini geliştirmeyi başarmış durumdayız. Eğer biz bu konuda dünya çapında rekabet edebilecek 15 uygulamaya kadar ulaşırsak ki bu uygulamaların hakikaten dünya çapında satılması bizim ülkemize büyük bir gelir kaynağı getirecektir. Çok iyi bir noktaya gelmiş oluruz" şeklinde konuştu.



"Havalimanı yüzde 50'ye gelmiş durumda"



Havalimanının durum olarak yüzde 50'lere geldiğini ve 2018 yılı içerisinde tamamlanacağını aktaran İnankul, "Biz bilişim sistemleri olarak da çok yoğun bir şekilde alt yapı aktivitelerini yürütüyoruz. Kablo tavaları, fiber optik kablolar, bakır kablo ilgili kurulacak yazılımların dizaynları server setlerinin belirlenmesine yoğun bir şekilde ilerliyoruz. Birde havalimanımızdan bağımsız olarak paralel ilerleyen veri merkezimiz yüzde 90'lar seviyesine geldi. Haziran ayının ortalarına doğru veri merkezimiz açıp aslında biz bilişim olarak bu sene Eylül ayı içerisinde çalışmaya başlayacağız. İnşaatımızda bilişimleri sistemlerimizde projesindeki tarihe uygun olarak ilerliyor" dedi. - İSTANBUL