SİBER GÜVENLİKTEKİ AÇIĞI YAKALAYIN!



Tüm dünyada hızla gelişen siber güvenlik sektörü, geleceğin uzmanlarını ve sektöre yön verecek beyinlerini arıyor.



Siber Güvenlik Zirvesinde Türkiye'de yetişerek dünya çapında başarılı olmuş uzmanlar üniversite öğrencileri ile bir araya geliyor ve tecrübelerini paylaşıyor.



Sizi siber güvenlikte global bir kariyer fırsatının kapısını aralamak için 19 Nisan'da ODTÜ'ye davet ediyoruz.



Kariyer Zirvesine katılma fırsatı yakalamak için anketi doldurunuz: https: //tr.surveymonkey.com/r/T9Q8P5X



Son başvuru tarihi: 12 Nisan



Programın detayları için: https: //siberbulten.com/siber_ajanda/siber-guvenlik-zirvesi-19-nisanda-odtude/



NOT: Kontenjan sınırlıdır.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : ODTÜ Enformatik Enstitüsü



Mekan Adresi : ODTÜ Kampüsü Ural Akbulut Amfisi



Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Siber Güvenlik Kariyer Zirvesi



Tür : Zirve



Ücretlimi? : Hayır