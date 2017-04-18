Siber Güvenlik Kariyer Zirvesi
SİBER GÜVENLİKTEKİ AÇIĞI YAKALAYIN!
SİBER GÜVENLİKTEKİ AÇIĞI YAKALAYIN!
Tüm dünyada hızla gelişen siber güvenlik sektörü, geleceğin uzmanlarını ve sektöre yön verecek beyinlerini arıyor.
Siber Güvenlik Zirvesinde Türkiye'de yetişerek dünya çapında başarılı olmuş uzmanlar üniversite öğrencileri ile bir araya geliyor ve tecrübelerini paylaşıyor.
Sizi siber güvenlikte global bir kariyer fırsatının kapısını aralamak için 19 Nisan'da ODTÜ'ye davet ediyoruz.
Kariyer Zirvesine katılma fırsatı yakalamak için anketi doldurunuz: https: //tr.surveymonkey.com/r/T9Q8P5X
Son başvuru tarihi: 12 Nisan
Programın detayları için: https: //siberbulten.com/siber_ajanda/siber-guvenlik-zirvesi-19-nisanda-odtude/
NOT: Kontenjan sınırlıdır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : ODTÜ Enformatik Enstitüsü
Mekan Adresi : ODTÜ Kampüsü Ural Akbulut Amfisi
Başlangıç Saati : 19.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 16: 30: 00
Kategori : Siber Güvenlik Kariyer Zirvesi
Tür : Zirve
Ücretlimi? : Hayır