İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Bilişim Hukuku Atölye çalışmasının dördüncüsü 26 Nisan, Çarşamba günü saat 18.30'da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde gerçekleştirilecektir.



Siber Güvenlik Hukuku konusunda özel çalışmalar yapan Av. Sertel Şıracı görüş ve tecrübelerini kısa bir sunumundan ardından interaktif sohbet ortamında sizlerle paylaşacak.



Siber güvenlik konusunda şirketlere düşen görevler, kişisel verilerin korunması ile bağlantısı, siber güvenlik firmalarının sorumlulukları, siber güvenlik konusunun çeşitli hukuk prensiplerine göre incelenmesi, siber güvenlik sorunlarının getirdiği yeni hukuksal sorunlar, herkesin ve herşeyin internete bağlandığı günümüzde konuya bugünden hukuksal bakış açısına sahip olmak için sınırlı sayıdaki katılımcılar arasında yerinizi alınız.



Ulaşım Alternatifleri: http://www.khas.edu.tr/2596/cibali-kampusu-ulasim



Güvenlik sebebitle kayıt zorunludur.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Fatih



Mekan : Kadir Has Üniversitesi



Mekan Adresi : Cibali



Başlangıç Saati : 26.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Siber Güvenlik Hukuku



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır