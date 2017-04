Siber Güvenliğin Nabzı Türkiye'de Atacak

Siber güvenlik konusunda yerel ve küresel sorunlara odaklanan Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası siber güvenlik etkinliği LOCARD Global Cyber Security Summit, 11 Mayıs'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merkez binasında düzenlenecek.



Bu yıl Türkiye'de ikincisi düzenlenecek LOCARD Global Cyber Security Summit etkinliğinde siber güvenlik uzmanları ve hackerlar, kamuda bu alanda çalışan yetkililer, bankalar, şirketlerin üst düzey güvenlik çalışanları ve siber güvenliğe ilgi duyanlar bir araya geliyor. Farklı ülkelerden hacker ve güvenlik uzmanlarının katılacağı LOCARD Global Cyber Security Summit, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi'nin en büyük siber güvenlik etkinliği olma özelliğini taşıyor.



Siber saldırılar kritik alt yapıları hedef alıyor



LOCARD Global Cyber Security Summit kurucu ortağı Nurhan Demirel, Türkiye'nin özellikle son dönemlerde karşı karşıya kaldığı fiziksel ve siber güvenlik saldırılarına değinerek, özellikle kritik alt yapıların siber saldırılardan korunması gerektiğine dikkat çekti. Demirel, "Ülkemize karşı gerçekleşen iç ve dış tehditler artık sadece konvansiyonel olarak değil, aynı zamanda siber uzay üzerinden de gerçekleşiyor. Bugün elektrik santrallerinden petrol rafinerilerine kadar pek çok alt yapı, doğrudan ya da dolaylı olarak siber uzaya bağlı. Başka bir deyişle siber uzay üzerinden gerçekleşecek bir saldırı neticesinde bir ülkenin tüm elektrikleri kesilebilir, petrol rafinerileri patlatılabilir, baraj kapakları açılabilir, sinyalizasyon sistemleri çalışmaz hale getirilebilir. Vatandaşlara ait tüm kişisel bilgiler ele geçirilebilir, banka hesapları yok edilebilir. Bu şartlar altında özellikle havaalanları ve iletişim alt yapılarını korumak bir ülke için milli egemenliği etkileyecek bir boyuta bile ulaşabiliyor. Günümüz internet dünyasında sadece insanların değil makinelerin de birbiri ile iletişim kurabildiği bir düzen kurulmuş durumda. E-devlet bilişim sistemlerinin her geçen gün geliştiği ve özellikle bürokratik işlemlerin artık internet üzerinde gerçekleştirildiği günümüzde siber güvenlik hiç olmadığı kadar önem arz ediyor. Kişisel bazda vatandaşların sağlık, adli, nüfus ve sosyal güvenlik kayıtlarının tümüne artık internet üzerinden saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor. Kurumsal açıdan ise durum daha ciddi boyutlara taşınabiliyor. Ülkenin yer altı ve yer üstü hizmetleri, finansal bilgileri, güvenlik bölgeleri, ulaşım alanları ve sağlık kurumlarının hemen hemen hepsi birbiriyle konuşabiliyor. Hız açısından olumlu olan bu gelişmeler, güvenlik açıklarını kovalayan bazı unsurlar içinse adeta iştah açıcı bir alan haline geliyor. Bu gibi bilgilere erişmek isteyen bazı art niyetli kişi ve kurumların saldırılarından korunmak için alınması gereken önlemler artık en üst düzeyde profesyonellik gerektiriyor. LOCARD Global Cyber Security Summit, bu önemli konulara dikkat çekmeyi ve önemli çözümler sunmayı hedefliyor" diye konuştu.



"Siber terör güvenliğimizi tehdit ediyor"



LOCARD Global Cyber Security Summit kurucu ortağı Igor Lukic ise, "Küresel siber terör, sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı tehdit ediyor. Siber suçlular toplum düzenini bozmak için teknolojiyi ve sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor. Küresel siber tehditler dünya genelinde siyasi istikrarsızlık ve belirsizliğin bir yansıması olarak karşımıza çıkarken, her türden düşmanın kullandığı siber silahlar da artık daha görünür hale geliyor. Bu tehditler her geçen gün kontrol edilemez bir hal alıyor. Olası saldırılar nedeniyle gizli bilgiler artık kamuya sızdırılabiliyor ve bu da kişi ve kurumların kendini güvende hissetmemelerine neden oluyor. Karşılaşılabilecek tehditlere karşı hızlı aksiyon alabilmek her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Daha akıllı çözümler ve istihbarat uygulamaları, siber tehditlere yönelik mücadelede daha başarılı sonuçların sağlanmasına imkan veriyor. Türkiye'de ikincisini düzenlediğimiz LOCARD Global Cyber Security Summit, yüzleşmek zorunda kaldığımız bu gibi siber tehditlere yönelik etkin çözümleri masaya yatırmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.



BTK, siber güvenlik alanında önemli isimleri ağırlayacak



Son dönemde Türkiye'nin karşılaşabileceği siber güvenlik riskleri ve kritik alt yapıların güvenliği en önemli gündem maddeleri haline geldi. Olası siber saldırılara karşı elektrik, doğalgaz, iletişim ve ulaşım alt yapılarının nasıl korunması gerektiği ile ilgili alınabilecek önlemler ve günümüz dünyasını bu konuda bekleyen riskler LOCARD Global Cyber Security Summit'in öne çıkan başlıkları olacak. Ayrıca zirve sırasında gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında yurt dışından gelen uzmanlarla olası siber güvenlik riskleri değerlendirilip masaya yatırılacak ve bu konuda raporlar hazırlanacak. Etkinlikte siber güvenlik alanında Türkiye'den ve dünyadan önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak. İspanya merkezli siber güvenlik şirketi Enigmasec CEO'su Igor Lukic ve Enigmasec Güvenlik Mühendisi Gonzalo Garcia, etkinlikte siber tehditlerle ilgili deneyimlerini aktaracak ve kritik öneme sahip bir ulaştırma sistemine saldırı demosunu izleyicilerle paylaşacaklar. Countercraft eski CEO'su David Barroso, kurumların siber saldırı altındayken istihbarat önlemlerinin güçlendirilmesi ve hayata geçirilmesine dair bir konuşma yapacak. Daha önce İngiliz Özel Kuvvetlerinde terörle mücadele ekip liderliği ve Birleşik Arap Emirlikleri Özel Kuvvetlerinde danışman ve eğitimci olarak görev yapan Austability Koruma ve Çeviklik Yönetici Direktörü Peter O'Connell da zirvede stratejik düşünme ve doğru ekip oluşturmanın siber tehditlerle mücadeledeki önemini aktaracak. - ANKARA