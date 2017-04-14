Sibel Yıldırım: İbrahim Ağabeyimiz Elifsu İçin Yaşayacak

Şarkıcı Sibel Yıldırım, hastanede tedavi gören İbrahim Erkal için sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:



"Koca yürekli adam, ağabeyimiz, üstadımızın haberini menajeri aynı zamanda halasının oğlu tek gerçek bilgi sahibi Hakan Özkul'dan aldım. Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmesi bizi derinden yaraladı. Dua ediyoruz tüm Türkiye dua ediyor 5 yıl beraber çalıştık ve en son kendi şarkısı insafsızı bana hediye edip klibimde rol aldı. Herkese destek olan, mütevazi şarkıları milyonlar tarafından dinlenen, çok güzel bir baba, eş, dost, ağabeyimiz İbrahim Erkal'ın hastaneye kaldırılmasının ilk saatinden beridir hastanedeyiz. Yalan yanlış çıkan tüm haberleri nefretle kınıyorum. Ağabeyimizin durumu kritik ama çok güçlü. İyileşecek. Eşi, ailesi, sevenleri burada. Bu büyük sevgi ağabeyimizi hayata bağlayacak. Yapacak çok bestesi, okunacak şarkıları var. 15 günlük kızı Prenses Elifsu için yaşayacak. Ağabeyimize dualarınızı eksik etmeyin. Son durum beynindeki ödemin bir an önce iyileşmesi."



