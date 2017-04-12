"Sibel Sürel ile Maaile Dans Terapisi", 13 Nisan'da Ustaların Sahnesi'nde!



Türk Bale tarihinin en önemli isimlerinden Sibel Sürel'le 1 Mart 2017 günü Nilüferin Uyanışı atölye çalışmamızla, "Bahara Merhaba dedik., Tüm yaş gurubuna açık olan dans terapisi çalışmamızda; zihinsel, fiziksel ve ruhsal bütünlük için klasik yoga(hatha) ile meditasyona yönelik nefes ve asana çalışmalarından sonra hep birlikte dans ettik.



13 Nisan 2017 günü bu sefer atölyemize; çocuklarımızı, eşlerimizi büyükanne ve babalarımızı da katarak "Maaile Dans Terapisi" çalışmamızı gerçekleştireceğiz.



Günün ve yaşamın stresinden birkaç saatliğine uzaklaşıp beden ve zihinsel olarak maaile rahatlamak istiyorsanız bekleriz.



Hayatında hiç dans etmemiş, hep etmiş, etmek isteyen herkese açık workshop programımızla Bedensel Farkındalığı Deneyimlemek için buluşuyoruz.



Zihinsel ve ruhsal bütünlük için, Aktif Meditasyon, bedensel/zihinsel doğaçlama, streching ve özgürce dans eşliğinde hep birlikte Bahara bir kez daha merhaba diyeceğiz.



Kısıtlı sayıda katılım gerçekleşecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Ustaların Sahnesi



Mekan Adresi : Acıbadem Mah. Fatih Sok. No: 6, Kat: -1, Bölüm: -22



Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Sibel Sürel'le Maaile Dans Terapisi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır