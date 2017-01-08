Sibel Güngör ile Neşeli Tabaklar

Fine Kids çocuk atölyeleri "Neşeli Tabaklar" ile devam ediyor.Akmerkez'de Take a Seat'in içinde yer alan Fine Kids çocuklar için özel olarak tasarlanmış mutfağında neşeli, eğlenceli etkinlikler düzenlerken aynı zamanda çocuklara beslenmeyi öğretiyor.



Fine Kids'e gelen çocuklar mutfakta kaliteli ve eğlenceli vakit geçirirken ebeveynler, keyifle kahvelerini yudumluyor, birbirinden farklı restoran seçenekleri ile lezzetli yemeklerin tadına bakıyor.



Çocuklar neşeli şekillerde hazırladıkları tabaklarla hem eğlenecekler hem de sağlıklı beslenme alışkanlığını en keyifli şekilde kazanacaklar.



Çocuklara özel tasarlanmış birer adet aşçı şapkası ve aşçı önlüğü hediye edilecektir.



Yaklaşık 30 dakika sürecek olan etkinliği 4 – 11 yaş arası çocuklar için öneriyoruz.



Çocukların etkinliğe en az 1 yetişkin ile gelmeleri gerekmektedir. Etkinlik sadece çocuklar için organize edilmiştir.



1. Seans: 13: 30 – 14: 00



2. Seans: 14: 30 – 15: 00