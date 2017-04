Sibel Can, 36 Bedene Kadar Düşerek Sonunda İstediği Kiloya Ulaştı

Ünlü şarkıcı Sibel Can, 2,5 ayda 10 kilo vererek 55 kiloya düştü. "36 bedene kavuştum" diyen Sibel Can, Fransa-Cannes'da çektirdiği fotoğrafla herkesi şoke etti. Fotoğrafı görenler "Photoshop var mı?" diye sordu, Can bu soruya "Yok gerçek" diye cevap verdi.

VERDİĞİ KİLOLARI KORUYABİLECEK Mİ?

Sık sık kilo alıp veren Sibel Can, yaptığı diyetlerle fenomen haline gelmişti. Sonunda 36 bedene kadar düşen Can'ın verdiği bu kiloyu koruyup koruyamayacağı merak konusu oldu.

SİBEL CAN 3 ÇOCUĞUNA DA YASAK KOYDU

Sibel Can çocukları Engincan, Melisa ve Emir'e bir dizi yasak getirdi. Sibel Can geçen ay bir diziden teklif alan Engincan'ın oyunculuk isteğine "Hayır" dedi. Şöhretten uzak duran Engincan hâlâ Londra'da işletme üzerine yüksek lisans eğitimi görüyor. Sibel Can 2 yıldır sigara içen kızı Melisa'yı bu zararlı alışkanlıktan kurtardı. Ailenin en küçüğü Emir Aksüt, Instagram'a yabancı sevgilileri ile koyduğu samimi fotoğraflarını annesinden gelen uyarı üzerine sildi.

İşte Sibel Can'ın son hali: