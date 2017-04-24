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Şi ve Trump Telefonda Kuzey Kore'yi Görüştü
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Şi ve Trump Telefonda Kuzey Kore'yi Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşerek tarafların ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nükleer meselesinin çözülebileceğini ifade etti.

Şi ve Trump Telefonda Kuzey Kore'yi Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşerek tarafların ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nükleer meselesinin çözülebileceğini ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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