Şi ve Trump Telefonda Kuzey Kore'yi Görüştü
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşerek tarafların ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nükleer meselesinin çözülebileceğini ifade etti.
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüşerek tarafların ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nükleer meselesinin çözülebileceğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com
-
Altın 7 haftanın en büyük düşüşünü yaşadı
-
EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 1,3 Milyon TL ceza
-
Dolar günden güne eriyor!
-
Araç sahipleri dikkat! Sigorta şirketlerinin oyununa gelmeyin
-
Bakan açıkladı! Kadın çalışanlar 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz
-
Borajet seferlerine ara verdi
-
Beklenmedik gelişme! Furkan, ceketini alıp gitti