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Şi ve Trump Telefonda Görüştü
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Şi ve Trump Telefonda Görüştü

Çin Devlet Başkanı Cinping, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Suriye sorunu hakkında ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Şi ve Trump Telefonda Görüştü

Çin Devlet Başkanı Cinping, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Suriye sorunu hakkında ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Kaynak: Dunya.com

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