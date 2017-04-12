Şi ve Trump Telefonda Görüştü
Çin Devlet Başkanı Cinping, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Suriye sorunu hakkında ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
Çin Devlet Başkanı Cinping, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Suriye sorunu hakkında ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.
Kaynak: Dunya.com
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