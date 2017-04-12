Şi, Trump ile Telefonda Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.



Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Şi'nin görüşmede, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması, bölgede barış ve istikrarın korunmasında ısrar ettiğini belirtti.



Pekin yönetiminin sorunun barışçıl yollardan çözülmesini savunduğunu kaydeden Şi, Çin'in ABD ile bu konuda yakın iletişim ve işbirliğini sürdürmek istediğini söyledi.



Suriye konusunun da ele alındığı görüşmede Şi, herhangi bir şekilde kimyasal silah kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.



Şi, Suriye konusunda siyasi çözüm yönteminin korunması gerektiğini belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Suriye sorunun çözümünde dayanışma göstermesinin önem taşıdığını vurguladı. Şi'nin "Herhangi bir şekilde kimyasal silah kullanılması kabul edilemez. BMGK'dan Suriye sorununa ilişkin tek ses çıkmasını umuyoruz" ifadesini kullandığı aktarıldı.



ABD Başkanı Trump da iki ülke liderleri arasında yakın iletişim kurulması, Çin-ABD arasında ortak endişelere konu olan meselelere yönelik ortaklaşa çaba harcanması ve taraflar arasında mevcut işbirliği alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.



Görüşmede ayrıca taraflar arasında diplomasi, ekonomi, kültür, siber güvenlik konularına ilişkin diyalog mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerekliliği vurgulandı.