Shrek Karlar Ülkesinde, nisan ayında sizlerle buluşuyor.



Karısı Fiona ve eşeği ile Fiona'nın ailesine ziyarete giden Shrek'in kaybolması ile kendisini Karlar Ülkesi'nde bulması ile başlayan bir maceradır. Karlar ülkesinde, yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Yazın ortasında havalar çok soğumuş ve her yer karlar altında kalmıştır. Ülkedeki tüm bilginler bu durumun nedenlerini araştırmakta fakat doğanın doğal dengesinin neden bu kadar bozulduğunu henüz bulamamışlardır. Shrek farkında olmadan bunun nedenini öğrenir ve macera başlar.



Kendi ülkesinde 9 kardeşten biri olan Prens Hans, ülkesinde Kral olamayacağı için, Kraliçe Elsa'nın ülkesine gelip denizleri pet şişe ve atıklar ile doldurur, ağaçları keser, doğayı çöp ile doldurarak tahrip eder ve doğanın tüm dengesini altüst eder. Amacı ülkeyi zor durumda bırakıp, kral olmaktır fakat işler hiçte planladığı gibi gitmez. Oyun boyunca danslar ve müzikleri ile muhteşem bir görsel şölene sahip olan eser, Prens Hans'ın iyi bir insan olabilmesi ve doğaya neden kötülükler yapmaması gerektiğini anlatır. İnteraktif olan oyun...



-Ağaçların faydaları



-Çevrenin temiz tutulmasının önemi



-Nezaket kuralları



-Süt içmenin faydaları gibi mesajlar ile dolu olup, pedagoglarımızın belirlediği ve tavsiye ettiği süre olan, 45 – 50 dakika arasındadır. Milli Eğitim Müdürlüklerinin "Değerler Sistemi Programı" na uygun olarak yazılmış ve sahnelenmiştir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Esenyurt



Mekan : Torium AVM



Mekan Adresi : Turgut Özal Mahallesi, E-5 yolu Üzeri, 34513 Haramidere



Başlangıç Saati : 23.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Shrek Karlar Ülkesinde



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır