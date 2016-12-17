Show TV Yayın Akışı (17 Aralık Cumartesi)

Show TV, Ciner Medya Grubu bünyesinde yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Show TV'nin genel yayın yönetmeni Haluk Şirin'dir. 1999 yılında Mehmet Emin Karamehmet tarafından satın alındı.Show TV, yine 90'lı yıllarda Simpsonlar, Seinfeld, Sıkı Dostlar , Dallas, Battlestar Galactica, Yalan Rüzgârı, Roseanne, Power Rangers, S.W.A.T., Superboy ve The Rookies gibi pek çok yabancı dizinin tekrar bölümlerini gündüz ve geceyarısı kuşaklarında yayınlamıştır. Yarışma programlarında çığır açan Biri Bizi Gözetliyor'un 2000 yılında yayınlanan ilk sezonu Show TV'ye çok büyük reyting sağlamıştır. 29 Eylül 2005 tarihinde Avrupa'daki Türklere yönelik yayın yapan Show Türk açılmıştır. Show TV, 3 Eylül 2012'den itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir. Peki bugün Show TV'de hangi programlar olacak?

07.00 YIRTIK NİYAZİ

09.00 EN KOMİK AN

10.00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13.00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

14.00 GÜLÜMSE YETER

17.15 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18.45 SHOW HABER

20.00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

00.15 SEÇİLMİŞ 3

02.00 YABANCI SİNEMA

04.30 ÇOCUKTAN AL HABERİ

05.30 GÜLÜMSE YETER