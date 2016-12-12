Show TV Yayın Akışı (12 Aralık Pazartesi)

Show TV, Ciner Medya Grubu bünyesinde yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Show TV'nin genel yayın yönetmeni Haluk Şirin'dir. 1999 yılında Mehmet Emin Karamehmet tarafından satın alındı.Show TV, yine 90'lı yıllarda Simpsonlar, Seinfeld, Sıkı Dostlar , Dallas, Battlestar Galactica, Yalan Rüzgârı, Roseanne, Power Rangers, S.W.A.T., Superboy ve The Rookies gibi pek çok yabancı dizinin tekrar bölümlerini gündüz ve geceyarısı kuşaklarında yayınlamıştır. Yarışma programlarında çığır açan Biri Bizi Gözetliyor'un 2000 yılında yayınlanan ilk sezonu Show TV'ye çok büyük reyting sağlamıştır. 29 Eylül 2005 tarihinde Avrupa'daki Türklere yönelik yayın yapan Show Türk açılmıştır. Show TV, 3 Eylül 2012'den itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir. Peki bugün Show TV'de hangi programlar olacak?

07.15 GELİN EVİ

09.30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12.00 NURSEL'İN EVİ

13.00 GELİN EVİ

15.00 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

18.45 SHOW HABER

20.00 İÇERDE

23.45 ÖLÜM AĞI

01.45 YABANCI SİNEMA

03.30 EVLENECEKSEN GEL

05.15 HAYATIM SENİNDİR