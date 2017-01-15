Ekranların Yeni Meryem'i! Yeni Dizide Başrol Brezilyalı Modelin

Hazırlıkları devam eden ve 2017 yılının en iddialı dizilerinden olan Show TV'nin yeni dizisi 'Yeni Gelin' in başrol oyuncuları belli oldu. Tolga Mendi ile başrollü paylaşmaya hazırlanan Brezilyalı model Jessica May Drociunas, saf güzelliği ve etkileyici gülüşü ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İLK DEFA BAŞROL OYNAYACAK

Türkiye'de dizi çekeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Drociunas, "İlk defa başrol oynayacağım. Böyle güçlü bir kadronun içinde yer almak beni mutlu etti. Oynadığım rol şehirli genç kızın yeni gelinlik hallerini anlatıyor" dedi.

ÇEKİMLER ADANA'DA YAPILIYOR

Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yeni Gelin'in yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu üstleniyor. Dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini Aşk Yeniden'den tanıdığınız Ersoy Güler yapıyor. Çekimleri Adana'da yapılan dizinin yakın zamanda Show TV ekranlarında olması bekleniyor.