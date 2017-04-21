Shirley

Sumru Yavrucuk'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu "Shirley", tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Shirley

Sumru Yavrucuk'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu "Shirley", tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'nin öyküsü... Komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikayesi olan 'Shirley', başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk'un yorumuyla hayat buluyor. Tiyatro literatürünün en başarılı kadın oyunları arasında anılan ve dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenen oyun, yaz turnesinin ardından İstanbul prömiyeriyle şehre inecek...

Shirley Hakkında

Willy Russell'ın Shirley Valentine adlı oyunundan 'Shirley' ismiyle Türkçe'ye uyarlanan oyun, tüm komedi unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyifli atmosferin yanı sıra potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatıyor.

Tek kişilik müzikli bir komedi oyunu olan Shirley, Türkiye'de başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk'un yorumuyla sahneleniyor. Sayısız tiyatro ödülünün sahibi Yavrucuk, Shirley'nin yönetmenliğini de üstlenirken, aynı zamanda oyundaki tüm karakterleri sahnede tek başına canlandırıyor. Tebdil-i Mekan Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından  sahneye taşınan oyunun çevirisi Evren Ercan, dekor tasarımı Nurdan Aliyazıcıoğlu, ışık tasarımı ise Yakup Çartık tarafından gerçekleştirildi.

Yazarı: Willy Russel

Çeviren: Evren Ercan

Yöneten/Oynayan: Sumru Yavrucuk

Vokal: Selmin Artemiz

Dekor Tasarım: Nurdan Aliyazıcıoğlu

Işık Tasarım: Yakup Çartık

Prodüksiyon: Tebdil-i Mekan / Özkaya Yapım

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Sahne Ankara

Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı No: 182/235 Panora AVM Kat: 2

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Shirley

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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