Sumru Yavrucuk'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu "Shirley", tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşatacak.



Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'nin öyküsü... Komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikayesi olan 'Shirley', başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk'un yorumuyla hayat buluyor. Tiyatro literatürünün en başarılı kadın oyunları arasında anılan ve dünyanın pek çok ülkesinde sahnelenen oyun, yaz turnesinin ardından İstanbul prömiyeriyle şehre inecek...



Shirley Hakkında



Willy Russell'ın Shirley Valentine adlı oyunundan 'Shirley' ismiyle Türkçe'ye uyarlanan oyun, tüm komedi unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyifli atmosferin yanı sıra potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatıyor.



Tek kişilik müzikli bir komedi oyunu olan Shirley, Türkiye'de başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk'un yorumuyla sahneleniyor. Sayısız tiyatro ödülünün sahibi Yavrucuk, Shirley'nin yönetmenliğini de üstlenirken, aynı zamanda oyundaki tüm karakterleri sahnede tek başına canlandırıyor. Tebdil-i Mekan Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan oyunun çevirisi Evren Ercan, dekor tasarımı Nurdan Aliyazıcıoğlu, ışık tasarımı ise Yakup Çartık tarafından gerçekleştirildi.



Yazarı: Willy Russel



Çeviren: Evren Ercan



Yöneten/Oynayan: Sumru Yavrucuk



Vokal: Selmin Artemiz



Dekor Tasarım: Nurdan Aliyazıcıoğlu



Işık Tasarım: Yakup Çartık



Prodüksiyon: Tebdil-i Mekan / Özkaya Yapım



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Sahne Ankara



Mekan Adresi : Turan Güneş Bulvarı No: 182/235 Panora AVM Kat: 2



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Shirley



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır