Shirley

"Willy Russell'ın Shirley Valentine adlı oyunundan 'Shirley' ismiyle Türkçe'ye uyarlanan oyun, tüm komedi unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyifli atmosferin yanı sıra potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının.

Shirley

"Willy Russell'ın Shirley Valentine adlı oyunundan 'Shirley' ismiyle Türkçe'ye uyarlanan oyun, tüm komedi unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyifli atmosferin yanı sıra potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatıyor.

Tek kişilik müzikli bir komedi oyunu olan Shirley, Türkiye'de başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk'un yorumuyla sahneleniyor. Sayısız tiyatro ödülünün sahibi Yavrucuk, Shirley'nin yönetmenliğini de üstlenirken, aynı zamanda oyundaki tüm karakterleri sahnede tek başına canlandırıyor. Tebdil-i Mekan Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan oyunun çevirisi Evren Ercan, dekor tasarımı Nurdan Aliyazıcıoğlu, ışık tasarımı ise Yakup Çartık tarafından gerçekleştirildi.

Yazarı: Willy Russel

Çeviren: Evren Ercan

Yöneten/Oynayan: Sumru Yavrucuk

Vokal: Selmin Artemiz

Dekor Tasarım: Nurdan Aliyazıcıoğlu

Işık Tasarım: Yakup Çartık

Prodüksiyon: Tebdil-i Mekan / Özkaya Yapım

"


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : DasDas Sahne

Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir

Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Shirley

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Sumru Yavrucuk, Willy Russell, Istanbul, İstanbul, Yönetmen, Ataşehir, Tiyatro, Türkiye, Tebdil
2