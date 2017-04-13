Shirley
"Willy Russell'ın Shirley Valentine adlı oyunundan 'Shirley' ismiyle Türkçe'ye uyarlanan oyun, tüm komedi unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyifli atmosferin yanı sıra potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının.
"Willy Russell'ın Shirley Valentine adlı oyunundan 'Shirley' ismiyle Türkçe'ye uyarlanan oyun, tüm komedi unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyifli atmosferin yanı sıra potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatıyor.
Tek kişilik müzikli bir komedi oyunu olan Shirley, Türkiye'de başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk'un yorumuyla sahneleniyor. Sayısız tiyatro ödülünün sahibi Yavrucuk, Shirley'nin yönetmenliğini de üstlenirken, aynı zamanda oyundaki tüm karakterleri sahnede tek başına canlandırıyor. Tebdil-i Mekan Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan oyunun çevirisi Evren Ercan, dekor tasarımı Nurdan Aliyazıcıoğlu, ışık tasarımı ise Yakup Çartık tarafından gerçekleştirildi.
Yazarı: Willy Russel
Çeviren: Evren Ercan
Yöneten/Oynayan: Sumru Yavrucuk
Vokal: Selmin Artemiz
Dekor Tasarım: Nurdan Aliyazıcıoğlu
Işık Tasarım: Yakup Çartık
Prodüksiyon: Tebdil-i Mekan / Özkaya Yapım
"
Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : DasDas Sahne
Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir
Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Shirley
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır