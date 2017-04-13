"Willy Russell'ın Shirley Valentine adlı oyunundan 'Shirley' ismiyle Türkçe'ye uyarlanan oyun, tüm komedi unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyifli atmosferin yanı sıra potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatıyor.



Tek kişilik müzikli bir komedi oyunu olan Shirley, Türkiye'de başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk'un yorumuyla sahneleniyor. Sayısız tiyatro ödülünün sahibi Yavrucuk, Shirley'nin yönetmenliğini de üstlenirken, aynı zamanda oyundaki tüm karakterleri sahnede tek başına canlandırıyor. Tebdil-i Mekan Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan oyunun çevirisi Evren Ercan, dekor tasarımı Nurdan Aliyazıcıoğlu, ışık tasarımı ise Yakup Çartık tarafından gerçekleştirildi.



Yazarı: Willy Russel



Çeviren: Evren Ercan



Yöneten/Oynayan: Sumru Yavrucuk



Vokal: Selmin Artemiz



Dekor Tasarım: Nurdan Aliyazıcıoğlu



Işık Tasarım: Yakup Çartık



Prodüksiyon: Tebdil-i Mekan / Özkaya Yapım



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Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : DasDas Sahne



Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Shirley



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır