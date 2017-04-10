Shida Bazyar ile Edebî Kazılar

Geceleri Sessizdir Tahran adlı ilk romanıyla hiçbir yere ait olamayan insanların acısını şiirsel bir dille anlatan İranlı yazar Shida Bazyar, Edebi Kazılar söyleşilerinin konuğu oluyor. Almanya'da yaşayan genç yazar, İran'daki devrimin, baskının, direnişin ve özgürlük arzusunun hikayesini katılımcılarla paylaşıyor.



Shida Bazyar 1988'de Hermeskeil'da doğdu ve Berlin'e yerleşmeden önce Hildesheim'da yaratıcı yazarlık okudu. Berlin'de çevre gönüllüsü gençlerle eğitmen olarak çalışarak ve yazarak günlerini geçirdi. Dergi ve antolojilerde kısa öyküler yayımlatmanın yanı sıra 2012'de Klagenfurt Edebiyat Dersi için ve daha sonra Heinrch Böll Derneği tarafından burs almaya hak kazandı. Geceleri Sessizdir Tahran adlı ilk romanıyla 2016 Ulla Hahn Edebiyat Ödülü'nü aldı.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi



Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi



Başlangıç Saati : 11.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Shida Bazyar ile Edebi Kazılar



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır