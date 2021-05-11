Shiba Coin nedir? Shiba Coin yorum ve grafiği
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Shiba Coin nedir? Shiba Coin yorum ve grafiği

Shiba Coin nedir? Shiba Coin yorum ve grafiği
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Shiba Coin. Shiba coin, Dogecoin'e benzer başka bir meme kripto parası şeklinde nitelendiriliyor. SHIB, SHIBA INU'nun yerel token'ı ve merkezi olmayan bir değişim olan ShibaSwap'i kullanmak için bir teşvik olarak listelenen ve kullanılan ilk token. Shiba coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, Shiba coin nedir? Shiba coin yorum ve grafiği

SHIB nedir? Shiba Coin nedir? Binance'de yer alacak mı? Dogecoin ile rekabet için piyasaya sürülen ve son günlerde merakla izlenen coin'ler arasında yer alan Shiba Coin Binance tarafından listeleneceği duyuruldu. Peki, Shiba Coin Binance'de ne zaman olacak?

SHIBA COİNNEDİR?

SHIBA INU (SHIB) Dogecoin'e benzer başka bir meme kripto parası şeklinde nitelendiriliyor. SHIB, SHIBA INU'nun yerel token'ı ve merkezi olmayan bir değişim olan ShibaSwap'i kullanmak için bir teşvik olarak listelenen ve kullanılan ilk token.

SHIBA COİN BINANCE'TE VAR MI?

Dünyaca ünlü kripto para borsası Binance, inovasyon alanında son zamanların popüler kripto parası Shiba Inu'yu (SHIB) listeleyeceğini duyurdu.

Yapılan yeni bir açıklamaya göre Binance, SHIB'i İnovasyon Bölgesinde listeleyecek ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT alım satım çiftleri kullanılacak. TSİ 10 Mayıs 2021 14:00'da SHIB trade'i başlamış olacak. Kullanıcılar artık trade'e hazırlık olarak SHIB yatırmaya başlayabilirler.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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