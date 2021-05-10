Shiba Coin Binance'de listelenecek || Shiba Coin nedir? Shiba (SHIB) Coin nasıl alınır? Hangi borsalarda var?

Shiba Coin Binance'de listelenecek. Bu noktada Shiba Coin nedir? Shiba (SHIB) coin detayları merak ediliyor. Ünlü kripto para borsası Binance'ten yapılan açıklamada, SHIB'in inovasyon alannda yer alacağı ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem göreceği bildirildi. Peki, Shiba Coin nedir? Shiba (SHIB) Coin nasıl alınır? Hangi borsalarda var?

Ticaret hacmi bakımından sektörün en büyük ismi olan Binance, bugünden itibaren SHIBA INU (SHIB) ile işlem yapılabileceğini duyurdu. Binance'ten yapılan açıklamada, SHIB'in İnovasyon Alanı'nda yer alacağı ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem göreceği bildirildi.

Shiba Coin Binance'de Listeleniyor



Yapılan yeni bir açıklamaya göre Binance, SHIB'i İnovasyon Bölgesinde listeleyecek ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT alım satım çiftleri kullanılacak. TSİ 14:00'da SHIB trade'i başlamış olacak. Kullanıcılar artık trade'e hazırlık olarak SHIB yatırmaya başlayabilirler.

SHİB Coin Nedir?

SHIB, resmi internet sitesinde "kendiliğinden oluşan merkezi olmayan bir topluluk oluşturma deneyi" olarak tanımlanıyor. SHIBA INU (SHIB), merkezi olmayan bir topluluk inşası temelli bir deney olarak tanımlanıyor ve Dogecoin'e benzer başka bir meme kripto parası şeklinde nitelendiriliyor.