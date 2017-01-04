Shell&turcas AŞ'den Hisse Alım Açıklaması

Shell&Turcas AŞ (STAŞ), The Shell Petroleum Company LTD'nin, Anadolu Tasfiyehanesi AŞ (ATAŞ) sermayesinde sahip olduğu yüzde 27'lik hissesiyle, Raffinaderij Shell Mersin NV'nin ATAŞ depolama tesislerinde sahip olduğu yüzde 27'lik payını 30 milyon liraya satın aldı.



Turcas Petrol AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, STAŞ'ın, şirketin yüzde 30 oranında iştiraki olduğu hatırlatıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Shell Grubu şirketlerinden The Shell Petroleum Company LTD'nin, ATAŞ sermayesinde sahip olduğu yüzde 27 oranındaki hisselerle yine Shell Grubu şirketlerinden Raffinaderij Shell Mersin NV'nin ATAŞ depolama tesislerinde sahip olduğu yüzde 27 oranındaki payların anlaşmasal yükümlülüklerle birlikte, STAŞ tarafından 30 Aralık 2016 tarihi itibariyle toplam 30 milyon lira bedel karşılığı satın alınması gerçekleşmiştir. Yine bu işlem sonucunda Turcas'ın ATAŞ hisse ve depolama tesislerindeki yüzde 5 oranındaki direkt sahipliğine ilaveten, STAŞ'taki yüzde 30 hisseleri vasıtasıyla, yüzde 8,1 dolaylı hissedarlık eklenmiş olacaktır."