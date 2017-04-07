Shayrat Hava Üssü'nün Vurulduktan Sonraki İlk Görüntüleri

Shayrat hava üssü'nün vurulduktan sonraki ilk görüntüleri.

Shayrat Hava Üssü'nün Vurulduktan Sonraki İlk Görüntüleri

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