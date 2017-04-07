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Shayrat Hava Üssü'nün Vurulduktan Sonra İlk Görüntüleri
Shayrat Hava Üssü'nün Vurulduktan Sonra İlk Görüntüleri
Shayrat hava üssü'nün vurulduktan sonra ilk görüntüleri.
7 Nisan 2017 Cuma 11:34
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