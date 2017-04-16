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Shanghai 1-1 Tianjin (Özet)
Çin Süper Ligi’nde 5. haftada Hulk ve Oscar’lı Shanghai, Pato’lu ve Witsel’li Tianjin’e konuk oldu.
16 Nisan 2017 Pazar 20:14
Çin
Süper Ligi'nde 5. haftada Hulk ve Oscar'lı
Shanghai
, Pato'lu ve Witsel'li Tianjin'e konuk oldu.
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