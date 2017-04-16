Shanghai 1-1 Tianjin (Özet)

Çin Süper Ligi’nde 5. haftada Hulk ve Oscar’lı Shanghai, Pato’lu ve Witsel’li Tianjin’e konuk oldu.

Çin Süper Ligi'nde 5. haftada Hulk ve Oscar'lı Shanghai, Pato'lu ve Witsel'li Tianjin'e konuk oldu.

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