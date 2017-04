Şaman ritimleri ve ruhuyla doğaçlama müzik yapan bir topluluk olan Shamoon, 21 Nisan Cuma akşamı Cihangir Creatolye sahnesinde etkileyici bir performans sergiliyor.



Shamoon performansları, alışıldık konserlerden oldukça farklı bir deneyim vaadediyor. İzleyicilerden, performans süresince sessizlik rica edildikten sonra karartılan salon ışıkları, yerini mum ışığı ve tütsüye bırakıyor. Kısa bir meditasyon ile başlayan ve şaman ruhuyla icra edilip, doğaçlama müzik ile devam eden konserin ikinci bölümü, müziğin yanı sıra şaman şifacılığıyla da uğraşan Ayda Mehtap'ın şamanik trans dans gösterisiyle başlıyor. Her bir parçanın 15-30 dakika sürebildiği bu akış sırasında; müziğin titreşimleri manevi ilhama aracılık eder hale gelerek, izleyicileri spiritüel ve meditatif bir iç yolculuğa çıkarıyor.



Vokal ve şaman davulunda Ayda Mehtap, perküsyonda Cenk Güçbilmez, bas gitar ve vokalde Dr. Kerem Köseoğlu yer alıyor. Her bir üyesinin farklı bir içsel deneyimden ve müzikal geçmişten gelerek katıldığı sıradışı topluluğun web sitesi, www.shamoon.org adresinde ziyaret edilebilir.



Performansa ev sahipliği yapan Creatolye; İstanbul'un merkezinde, Cihangir'de, odağı sanat ve yaratıcılık olan bağımsız bir kültür kurumudur.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 21.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Shamoon - Doğaçlama Müzik ve Şamanik Trans Dans



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır