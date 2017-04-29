Şaman ritimleri ve ruhuyla doğaçlama müzik yapan bir topluluk olan Shamoon, 29 Nisan'da Living Room sahnesinde...



Shamoon, şaman ritimleri ve ruhuyla doğaçlama müzik yapan bir topluluktur. Mantralar eşliğinde meditatif ve şifalı bir müzik icra etmektedir. İstanbul kökenli olup, 2016 yılında kurulmuştur.



Shamoon performansları, alışıldık konserlerden oldukça farklı bir deneyim vaadediyor. İzleyicilerden, performans süresince sessizlik rica edildikten sonra karartılan salon ışıkları, yerini mum ışığı ve tütsüye bırakıyor. Kısa bir meditasyon ile başlayan ve şaman ruhuyla icra edilip, doğaçlama müzik ile devam eden konserin ikinci bölümü, müziğin yanı sıra Şamanik şifacılıkla da uğraşan Ayda Mehtap'ın şamanik trans dans gösterisiyle başlıyor. Her bir parçanın 15-30 dakika sürebildiği bu akış sırasında; müziğin titreşimleri manevi ilhama aracılık eder hale gelerek, izleyicileri spiritüel ve meditatif bir iç yolculuğa çıkarıyor.



Vokal ve Şaman Davulu: Ayda Mehtap



Perküsyon: Cenk Güçbilmez



Bas gitar ve vokal: Dr. Kerem Köseoğlu



Gitar ve vokal: Murat Özdemir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Living Room



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9



Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Shamoon



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır