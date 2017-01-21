Şaman ritimleri ve ruhuyla doğaçlama müzik yapan bir topluluk olan Shamoon, 21 Ocak'ta Living Room sahnesinde...



Shamoon performansları, alışıldık konserlerden oldukça farklı bir deneyim vaadediyor. İzleyicilerden, performans süresince sessizlik rica edildikten sonra karartılan salon ışıkları, yerini mum ışığı ve tütsüye bırakıyor. Kısa bir meditasyon ile başlayan ve şaman ruhuyla icra edilip, doğaçlama müzik ile devam eden konserin ikinci bölümü, müziğin yanı sıra şaman şifacılığıyla da uğraşan Ayda Mehtap'ın şamanik trans dans gösterisiyle başlıyor. Her bir parçanın 15-30 dakika sürebildiği bu akış sırasında; müziğin titreşimleri manevi ilhama aracılık eder hale gelerek, izleyicileri spiritüel ve meditatif bir iç yolculuğa çıkarıyor.



Vokal ve şaman davulunda Ayda Mehtap, perküsyonda Cenk Güçbilmez, bas gitar ve vokalde Dr. Kerem Köseoğlu, gitar ve vokalde Murat Özdemir yer alıyor.