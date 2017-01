Shambadal, Idso Denizbank Konserinde Sahne Aldı - Istanbul

Berlin Senfoni Orkestrası'nın Daimi Şefi Lior Shambadal, genç kemancı Robert Lakatos ile İDSO DenizBank konserinde sanatseverlerle buluştu.



Berlin Senfoni Orkestrası'nın 20 yıldır müzik direktörlüğü ve şefliğini üstlenen Shambadal, Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki konser öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Dünyaya geldiği İsrail'de başladığı eğitimine diğer ülkelerde devam ettiğini anlatan Shambadal, Türkiye'ye çok sık geldiğini ve çok sevdiğini söyledi.



Shambadal, Türk insanını "çok güzel" şeklinde tanımlayarak, "Buradaki müzisyenler de çok iyi. Herkes şunu bilmeli ki Türkiye'de bu orkestra ve yönettiğim diğer orkestraların seviyesi son derece iyi. Müzik yaşamınızla gurur duymalısınız." dedi.



Türkiye'nin çok genç nüfusa sahip olduğunun altını çizen Shambadal, şunları kaydetti:



"Türkiye'deki genç toplumun varlığı oldukça fazla. Oldukça ilginç. Sadece öğrenciler değil. Bazen ailesiyle gelen gençler de var. Tepkilerini gösteriyorlar. Burada oldukça özel ve zor programlar gerçekleştirdim. Modern müzik ve diğerleri. Her zaman salon doluydu. Salonun büyüklüğüne de bağlı bu durum. Bu salon gibi salonlar da olabilir, 2 bin kişilik salon da olabilir ama genel olarak salonlar hep doluydu. İnsanlar bunu istiyor."



Lior Shambadal, Türkiye'de oldukça yetenekli şefler ve solistler bulunduğunu belirterek, "Sizler dünyanın önemli bir parçasısınız." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'deki terör saldırılarına da işaret eden yetenekli şef, "Teröre cevap tam olarak böyle verilir. Konserlere, müzik yaşamına ve yaptığımız işe devam edeceğiz. Kimse durduramaz. Hiçbir terör bunu durduramaz. Sanırım Türkiye de bunu anlayacak. İnsanların buna alıştığını görüyorum ve bu gerçekten çok üzücü. Fakat devam etmekten başka seçenek yok. Umuyorum bir gün bu sona erecek. Çünkü tamamen yanlış bir yöntem." diye konuştu.



"Genç müzisyenler çok çalışsın, asla pes etmesin"



Konserde sahne alan Sırp keman sanatçısı Robert Lakatos ise 25 yaşında olduğunu belirterek, Sırbistan'da sanat akademisinde keman öğretmeni olarak görev yaptığını aktardı.



Genç kemancı, gezmeyi ve gezdiği ülkelerde konserler vermeyi sevdiğini belirterek, İstanbul'da olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Kariyerinin henüz başında olduğunun altını çizen Lakatos, "Gezme fırsatı bulduğum, konserler verdiğim ve Lior Shambadal gibi harika şeflerle çalıştığım için çok mutluyum." dedi.



Lakatos, bu işe gönül veren genç keman müzisyenlerine de tavsiyelerde bulunarak, "Çok çalışsınlar. Asla pes etmesinler. Kendilerine inansınlar." ifadelerini kullandı.



Shambadal'ın yönetiminde İDSO orkestrasının eşlik ettiği genç kemancı, konserde Eduard Lalo'nun keman ve orkestra için yazdığı "İspanyol Senfonisi" eseriyle, Franz Schubert'in erken dönem romantik eserlerinden "The Great" isimli senfonisini yorumladı.