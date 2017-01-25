Shaktar Ceo'su Trabzonspor'un Teklifini Açıkladı!

Sergei Palkin düzenlediği basın toplantısında Trabzonspor'un Facundo Ferreyra için yaptığı teklifi doğruladı.

Sergei Palkin, bu transfer hakkında sorulan soruya, '' Bazı zaman planlar yaparsınız. Ama bu planlar her hafta değişebilir. Şu anda rakamlar için bir şey diyemem. Olabilir de olmayabilir de... İkis de maksimum derecede imkan dahilinde'' şeklinde cevap verdi.

Bilindiği üzere Trabzonspor, Hugo Rodallega'yı transfer ederken, ikinci bir santrforu şartların uyması durumunda kadroya katacak.

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Facundo Ferreyra kimdir?

25 yaşındaki Arjantinli golcü oyuncu Banfield altyapısında yetişti. 2014 yılında Shakhtar Donetsk'e transfer olan Facundo Ferreyra, Newcastle United takımında kiralık olarak forma giydi. Facundo Ferreyra'nın 2018 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.

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Facundo Ferreyra, bu sezon 18 maçta 11 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

Kaynak: HaberTS