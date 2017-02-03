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Shakira'nın 'Saf Salsasını' 1,5 Milyon Kişi İzledi
Shakira'nın 'Saf Salsasını' 1,5 Milyon Kişi İzledi
3 Şubat 2017 Cuma 13:53
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, muhteşem bir salsa performansı sergiledi. Shakira,
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