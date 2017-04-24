"Shakespeare Öldü Aş Bunları" Tiyatro Severler ile Tekrar Buluşuyor

Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul seyiricisi ile buluşan "Shakespeare Öldü Aş Bunları", yoğun ilgi nedeniyle tekrar İstanbul'da sahnelenmeye hazırlanıyor. Shakespeare'in günümüz insanının ve içinde yaşadığı dünyanın sorunlarını anlatmakta yetersiz kaldığı iddiasını sunan oyun, içinde bulunduğumuz zaman dilimini tanımlayıp, güncel fotoğrafını çekiyor.

Aşırı dağlanmış, yanmış, parçalanmış dünyamızla, tuhaf tutkularımız, şiddetli kavgalarımız, sarsıcı aşklarımız ve gıcık veren zevklerimizle meşgul olan oyun, Marilyn Monroe'dan Jean LucGodard'a, Werner Heisenberg'den NielsBohr'a kadar popüler ve bilimsel referanslar sunarken mizah dozunu kaybetmeden İstanbul seyircisini diri tutmaya hazırlanıyor.

İzmir'in Alternatif Tiyatro Kollektifi "Tiyatro4"ün oyunu "Shakespeare Öldü Aş Bunları", 26 Nisan Çarşamba günü Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda ve 27 Nisan Perşembe günü Talimhane Tiyatrosu'nda sahne alacak.