Shakespeare Öldü AŞ Bunları

Shakespeare'in günümüz insanının ve içinde yaşadığı dünyanın sorunlarını anlatmakta yetersiz kaldığı iddiasını sunan oyun, içinde bulunduğumuz zaman dilimini tanımlayıp, güncel bir fotoğrafını çekiyor.

Shakespeare Öldü AŞ Bunları

Shakespeare'in günümüz insanının ve içinde yaşadığı dünyanın sorunlarını anlatmakta yetersiz kaldığı iddiasını sunan oyun, içinde bulunduğumuz zaman dilimini tanımlayıp, güncel bir fotoğrafını çekiyor. Bizim aşırı dağlanmış, yanmış, parçalanmış dünyamızla, tuhaf tutkularımız, şiddetli kavgalarımız, sarsıcı aşklarımız ve gıcık veren zevklerimizle meşgul oluyor. Derya Efe ve Kağan Uluca, Marilyn Monroe'dan Jean Luc Godard'a, Werner Heisenberg'den Niels Bohr'a kadar popüler ve bilimsel referanslarla işlenmiş 70 dakika süren oyun boyunca mizah dozunu kaybetmeden seyirciyi diri tutuyor.

Shakespeare'in bu odada doğduğu hemen hemen kesin. Tam anlamıyla bir kesinlikten bahsedemeyiz, ama yarı yarıya bu odada doğduğu kesin. Şimdi o tabii ki burada yan bir oda da doğmuş olabilir ama biz gene de büyük bir kesinlikle bu odada da doğduğunu söyleyebiliriz. 

5 Ağustos hakikaten de çok tuhaf bir gün. Hem kader, hem özgür irade hem de tesadüf o gün korkunç bir temizlik yapmışlar. 

'Şöyle ya da böyle' işte bütün mesele bu.

Yazan: Paul Pourveur

Türkçesi: Şaban Ol

Yöneten: Kağan Uluca

Oyuncular: Derya Efe, Kağan Uluca

Yönetmen Yrd.: Ulvi Kahyaoğlu, Burak Talı

Reji Asistanları: Andaç Beyhun, Rahmi Savran

Müzik Direktörü: Utku Güçoğlu

Grafik Tasarım: Alpgiray Kelem

Koordinatör: Deniz Erbige

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Talimhane Tiyatrosu

Mekan Adresi : Abide-i Hürriyet Cad. No: 211, Black Out Alışveriş Merkezi C Blok

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Shakespeare Öldü AŞ Bunları

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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