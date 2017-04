Shakespeare Öldü AŞ Bunları

Shakespeare'in günümüz insanının ve içinde yaşadığı dünyanın sorunlarını anlatmakta yetersiz kaldığı iddiasını sunan oyun, içinde bulunduğumuz zaman dilimini tanımlayıp, güncel bir fotoğrafını çekiyor. Bizim aşırı dağlanmış, yanmış, parçalanmış dünyamızla, tuhaf tutkularımız, şiddetli kavgalarımız, sarsıcı aşklarımız ve gıcık veren zevklerimizle meşgul oluyor. Derya Efe ve Kağan Uluca, Marilyn Monroe'dan Jean Luc Godard'a, Werner Heisenberg'den Niels Bohr'a kadar popüler ve bilimsel referanslarla işlenmiş 70 dakika süren oyun boyunca mizah dozunu kaybetmeden seyirciyi diri tutuyor.



Shakespeare'in bu odada doğduğu hemen hemen kesin. Tam anlamıyla bir kesinlikten bahsedemeyiz, ama yarı yarıya bu odada doğduğu kesin. Şimdi o tabii ki burada yan bir oda da doğmuş olabilir ama biz gene de büyük bir kesinlikle bu odada da doğduğunu söyleyebiliriz.



5 Ağustos hakikaten de çok tuhaf bir gün. Hem kader, hem özgür irade hem de tesadüf o gün korkunç bir temizlik yapmışlar.



'Şöyle ya da böyle' işte bütün mesele bu.



Yazan: Paul Pourveur



Türkçesi: Şaban Ol



Yöneten: Kağan Uluca



Oyuncular: Derya Efe, Kağan Uluca



Yönetmen Yrd.: Ulvi Kahyaoğlu, Burak Talı



Reji Asistanları: Andaç Beyhun, Rahmi Savran



Müzik Direktörü: Utku Güçoğlu



Grafik Tasarım: Alpgiray Kelem



Koordinatör: Deniz Erbige



