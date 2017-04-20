Shakespeare Öldü, AŞ Bunları

Shakespeare'in bu odada doğduğu hemen hemen kesin.

Shakespeare Öldü, AŞ Bunları

Shakespeare'in bu odada doğduğu hemen hemen kesin. Tam anlamıyla bir kesinlikten bahsedemeyiz, ama yarı yarıya bu odada doğduğu kesin. Şimdi o tabiki burada yan bir odada doğmuş olabilir, ama biz gene de büyük bir kesinlikle bu odada da doğduğunu söyleyebiliriz. 

5 Ağustos hakikaten de çok tuhaf bir gün. Hem kader, hem özgür irade hem de tesadüf o gün korkunç bir temizlik yapmışlar.

'Şöyle ya da böyle' işte bütün mesele bu.'

Tek Perde, 70 dakika

Yazan : Paul POURVEUR

Türkçesi : Şaban OL

Yöneten : Kağan ULUCA

Oyuncular : Derya EFE, Kağan ULUCA

Reji Asistanları : Ulvi KAHYAOĞLU, Burak TALI, Andaç BEYHUN, Rahmi SAVRAN

Müzik Direktörü : Utku GÜÇOĞLU

Grafik Tasarım : Alpgiray KELEM

Destekleri için İlker ŞAHİN, Zehra ÖZER ve Deniz ERBİGE'ye teşekkürler.. 

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bornova

Mekan : Atölye Açıkkapı

Mekan Adresi : Kazımdirik Mah. 210 Sok. No: 1A

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Shakespeare Öldü, AŞ Bunları

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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