Shakespeare Öldü, AŞ Bunları
Shakespeare'in bu odada doğduğu hemen hemen kesin.
Shakespeare'in bu odada doğduğu hemen hemen kesin. Tam anlamıyla bir kesinlikten bahsedemeyiz, ama yarı yarıya bu odada doğduğu kesin. Şimdi o tabiki burada yan bir odada doğmuş olabilir, ama biz gene de büyük bir kesinlikle bu odada da doğduğunu söyleyebiliriz.
5 Ağustos hakikaten de çok tuhaf bir gün. Hem kader, hem özgür irade hem de tesadüf o gün korkunç bir temizlik yapmışlar.
'Şöyle ya da böyle' işte bütün mesele bu.'
Tek Perde, 70 dakika
Yazan : Paul POURVEUR
Türkçesi : Şaban OL
Yöneten : Kağan ULUCA
Oyuncular : Derya EFE, Kağan ULUCA
Reji Asistanları : Ulvi KAHYAOĞLU, Burak TALI, Andaç BEYHUN, Rahmi SAVRAN
Müzik Direktörü : Utku GÜÇOĞLU
Grafik Tasarım : Alpgiray KELEM
Destekleri için İlker ŞAHİN, Zehra ÖZER ve Deniz ERBİGE'ye teşekkürler..
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bornova
Mekan : Atölye Açıkkapı
Mekan Adresi : Kazımdirik Mah. 210 Sok. No: 1A
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Shakespeare Öldü, AŞ Bunları
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır