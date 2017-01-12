Shakespeare Öldü, AŞ Bunları

Shakespeare'in bu odada doğduğu hemen hemen kesin. Tam anlamıyla bir kesinlikten bahsedemeyiz, ama yarı yarıya bu odada doğduğu kesin. Şimdi o tabiki burada yan bir odada doğmuş olabilir, ama biz gene de büyük bir kesinlikle bu odada da doğduğunu söyleyebiliriz.
5 Ağustos hakikaten de çok tuhaf bir gün. Hem kader, hem özgür irade hem de tesadüf o gün korkunç bir temizlik yapmışlar.
'Şöyle ya da böyle' işte bütün mesele bu.
Tek Perde, 70 dakika
Yazan : Paul POURVEUR
Türkçesi : Şaban OL
Yöneten : Kağan ULUCA
Oyuncular : Derya EFE, Kağan ULUCA
Reji Asistanları : Ulvi KAHYAOĞLU, Burak TALI, Andaç BEYHUN, Rahmi SAVRAN
Müzik Direktörü : Utku GÜÇOĞLU
Grafik Tasarım : Alpgiray KELEM
Destekleri için İlker ŞAHİN, Zehra ÖZER ve Deniz ERBİGE'ye teşekkürler..
Kaynak: Etkinlik.io