Shakespeare Öldü, AŞ Bunları

Shakespeare'in bu odada doğduğu hemen hemen kesin. Tam anlamıyla bir kesinlikten bahsedemeyiz, ama yarı yarıya bu odada doğduğu kesin. Şimdi o tabiki burada yan bir odada doğmuş olabilir, ama biz gene de büyük bir kesinlikle bu odada da doğduğunu söyleyebiliriz.



5 Ağustos hakikaten de çok tuhaf bir gün. Hem kader, hem özgür irade hem de tesadüf o gün korkunç bir temizlik yapmışlar.



'Şöyle ya da böyle' işte bütün mesele bu.



Tek Perde, 70 dakika



Yazan : Paul POURVEUR



Türkçesi : Şaban OL



Yöneten : Kağan ULUCA



Oyuncular : Derya EFE, Kağan ULUCA



Reji Asistanları : Ulvi KAHYAOĞLU, Burak TALI, Andaç BEYHUN, Rahmi SAVRAN



Müzik Direktörü : Utku GÜÇOĞLU



Grafik Tasarım : Alpgiray KELEM



Destekleri için İlker ŞAHİN, Zehra ÖZER ve Deniz ERBİGE'ye teşekkürler..