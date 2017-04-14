Shakespeare'in Bütün Eserleri-Hafif Kısaltılmış
Londra'da 10 sezon kapalı gişe oynayan müthiş komedi "Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış", nisan ayında Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle buluşuyor.
Londra'da 10 sezon kapalı gişe oynayan müthiş komedi "Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış", nisan ayında Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle buluşuyor.
Kahkaha garantili ve ödüllü...
Yazanlar: Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield
Çeviren: Leyla Özgüler Kalender
Yöneten, dramaturji ve ışık tasarımı: Kemal Başar
Kostüm tasarımı: Berna Yavuz
Koreografi: Alpaslan Karaduman
Yönetmen yardımcıları: Shyqyri Caushaj, Çağlar Polat
Oynayanlar: Mesut Yılmaz, Kerem Muslugil, Hakan Eke
Bu çılgın Shakespeare komedisi, İngiltere'de West End'de 10 sezonu aşkındır kapalı gişe oynuyor. Türkiye'de ilk kez, hepsi 2013-14 sezonunun en başarılı genç oyuncuları ödüllü oyuncularıyla... Üç ne yaptığını bilmez erkek oyuncu hemen hemen hazırlıksız ve pek bilgileri de olmadan Shakespeare'in bütün eserlerini birden oynayacaklarını iddia ederler; Hamlet, Ophelia, Romeo, Juliet, Jül Sezar, Macbeth, Othello, Desdemona, cadılar, periler derken işler karışır, çılgınlık boyutuna erişir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : Akasya Kültür Sanat
Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem
Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Shakespeare'in Bütün Eserleri-Hafif Kısaltılmış
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır