Shakespeare'in Bütün Eserleri-Hafif Kısaltılmış

Londra'da 10 sezon kapalı gişe oynayan müthiş komedi "Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış", nisan ayında Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle buluşuyor.

Shakespeare'in Bütün Eserleri-Hafif Kısaltılmış

Londra'da 10 sezon kapalı gişe oynayan müthiş komedi "Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış", nisan ayında Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle buluşuyor.

Kahkaha garantili ve ödüllü...

Yazanlar: Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield

Çeviren: Leyla Özgüler Kalender

Yöneten, dramaturji ve ışık tasarımı: Kemal Başar

Kostüm tasarımı: Berna Yavuz

Koreografi: Alpaslan Karaduman

Yönetmen yardımcıları: Shyqyri Caushaj, Çağlar Polat

Oynayanlar: Mesut Yılmaz, Kerem Muslugil, Hakan Eke

Bu çılgın Shakespeare komedisi, İngiltere'de West End'de 10 sezonu aşkındır kapalı gişe oynuyor. Türkiye'de ilk kez, hepsi 2013-14 sezonunun en başarılı genç oyuncuları ödüllü oyuncularıyla... Üç ne yaptığını bilmez erkek oyuncu hemen hemen hazırlıksız ve pek bilgileri de olmadan Shakespeare'in bütün eserlerini birden oynayacaklarını iddia ederler; Hamlet, Ophelia, Romeo, Juliet, Jül Sezar, Macbeth, Othello, Desdemona, cadılar, periler derken işler karışır, çılgınlık boyutuna erişir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : Akasya Kültür Sanat

Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem

Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Shakespeare'in Bütün Eserleri-Hafif Kısaltılmış

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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