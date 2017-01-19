Londra'da 10 sezon kapalı gişe oynayan müthiş komedi "Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış", ocak ayında Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de sizlerle buluşuyor.



Kahkaha garantili ve ödüllü...



Yazanlar: Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield



Çeviren: Leyla Özgüler Kalender



Yöneten, dramaturji ve ışık tasarımı: Kemal Başar



Kostüm tasarımı: Berna Yavuz



Koreografi: Alpaslan Karaduman



Yönetmen yardımcıları: Shyqyri Caushaj, Çağlar Polat



Oynayanlar: Mesut Yılmaz, Kerem Muslugil, Hakan Eke



Bu çılgın Shakespeare komedisi, İngiltere'de West End'de 10 sezonu aşkındır kapalı gişe oynuyor. Türkiye'de ilk kez, hepsi 2013-14 sezonunun en başarılı genç oyuncuları ödüllü oyuncularıyla... Üç ne yaptığını bilmez erkek oyuncu hemen hemen hazırlıksız ve pek bilgileri de olmadan Shakespeare'in bütün eserlerini birden oynayacaklarını iddia ederler; Hamlet, Ophelia, Romeo, Juliet, Jül Sezar, Macbeth, Othello, Desdemona, cadılar, periler derken işler karışır, çılgınlık boyutuna erişir.