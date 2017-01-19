Londra'da 10 sezon kapalı gişe oynayan müthiş komedi "Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış", ocak ayında Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de sizlerle buluşuyor.
Kahkaha garantili ve ödüllü...
Yazanlar: Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield
Çeviren: Leyla Özgüler Kalender
Yöneten, dramaturji ve ışık tasarımı: Kemal Başar
Kostüm tasarımı: Berna Yavuz
Koreografi: Alpaslan Karaduman
Yönetmen yardımcıları: Shyqyri Caushaj, Çağlar Polat
Oynayanlar: Mesut Yılmaz, Kerem Muslugil, Hakan Eke
Bu çılgın Shakespeare komedisi, İngiltere'de West End'de 10 sezonu aşkındır kapalı gişe oynuyor. Türkiye'de ilk kez, hepsi 2013-14 sezonunun en başarılı genç oyuncuları ödüllü oyuncularıyla... Üç ne yaptığını bilmez erkek oyuncu hemen hemen hazırlıksız ve pek bilgileri de olmadan Shakespeare'in bütün eserlerini birden oynayacaklarını iddia ederler; Hamlet, Ophelia, Romeo, Juliet, Jül Sezar, Macbeth, Othello, Desdemona, cadılar, periler derken işler karışır, çılgınlık boyutuna erişir.
Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış
Londra'da 10 sezon kapalı gişe oynayan müthiş komedi "Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış", ocak ayında Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de sizlerle buluşuyor.
Londra'da 10 sezon kapalı gişe oynayan müthiş komedi "Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış", ocak ayında Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de sizlerle buluşuyor.