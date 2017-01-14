TÜMÜ
Haberler Search
Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış

Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış

Londra'da 10 sezon kapalı gişe oynayan müthiş komedi "Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış", 14 Ocak'ta Barış Manço Kültür Merkezi Sahnesi'nde sizlerle buluşuyor.

Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış

Londra'da 10 sezon kapalı gişe oynayan müthiş komedi "Shakespeare'in Bütün Eserleri - Hafif Kısaltılmış", 14 Ocak'ta Barış Manço Kültür Merkezi Sahnesi'nde sizlerle buluşuyor.

Kahkaha garantili ve ödüllü...

Yazanlar: Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield

Çeviren: Leyla Özgüler Kalender

Yöneten, dramaturji ve ışık tasarımı: Kemal Başar

Kostüm tasarımı: Berna Yavuz

Koreografi: Alpaslan Karaduman

Yönetmen yardımcıları: Shyqyri Caushaj, Çağlar Polat

Oynayanlar: Mesut Yılmaz, Kerem Muslugil, Hakan Eke

Bu çılgın Shakespeare komedisi, İngiltere'de West End'de 10 sezonu aşkındır kapalı gişe oynuyor. Türkiye'de ilk kez, hepsi 2013-14 sezonunun en başarılı genç oyuncuları ödüllü oyuncularıyla... Üç ne yaptığını bilmez erkek oyuncu hemen hemen hazırlıksız ve pek bilgileri de olmadan Shakespeare'in bütün eserlerini birden oynayacaklarını iddia ederler; Hamlet, Ophelia, Romeo, Juliet, Jül Sezar, Macbeth, Othello, Desdemona, cadılar, periler derken işler karışır, çılgınlık boyutuna erişir.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

8
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads