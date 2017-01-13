Sgk Yeni Binasına Taşındı

Karabük Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı.



SGK İnşaat Emlak Daire Başkanlığınca, süre uzatımı dahil 05 Ocak tarihinde geçici kabulü yapılan, SGK İl Müdürlüğü'nün Cuma pazarı mevkiine yapılan modern binası 16 Ocak pazartesi tarihinden itibaren yeni yerinden hizmet vermeye başlayacak.



Eski TBMM Başkanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin tarafından temeli atılan ve Karabüklü yerli firma Çınar İnşaat tarafından yapımı tamamlanan modern Karabük SGK İl Müdürlüğü binasında hizmet vermeye başlayacağı bildirilirken, ilerleyen günlerde ise resmi açılışının yapılacağı öğrenildi. - KARABÜK