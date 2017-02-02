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Sgk, Sel Mağdurlarının Prim Borçlarını Erteledi
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Sgk, Sel Mağdurlarının Prim Borçlarını Erteledi

SGK, Mersin'deki sel mağduru sigortalıların prim borçlarına erteledi.

Sgk, Sel Mağdurlarının Prim Borçlarını Erteledi

SGK, Mersin'deki sel mağduru sigortalıların prim borçlarına erteledi.

Kaynak: Dunya.com

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