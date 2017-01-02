Sgk Sakarya İl Başkanlığı Borç Tahsilat Sürelerini Uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sakarya İl Başkanlığınca tahsilat sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle son ödeme tarihi bugün olan prim ve diğer tüm alacaklarının süresinin, 9 Ocak Pazartesi gününe kadar uzatıldığı bildirildi.



SGK Sakarya İl Başkanlığından yapılan açıklamada, kurumun alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödeme ve ilk taksit ödemelerinin bugün son günü olduğu anımsatıldı.



Prim tahsilat anlaşması olan bankaların kurumun tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşandığını, bu yüzden prim tahsilatlarında aksaklıklar oluştuğu vurgulanan açıklamada, "Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü bugün olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 9 Ocak Pazartesi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.