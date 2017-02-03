Sgk'nın Promosyon Ödemelerinde Akbank da Protokolü İmzaladı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emeklilere promosyon ödenmesi çalışmasında Akbank da protokolü imzaladı.



Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, SGK'nın yaklaşık 11,5 milyon emeklinin aylıkları karşılığında verilecek promosyon ödemesi için hazırlanan protokole Akbank da imza attı.



Protokol kapsamında yeni emekli olan ve mevcutta emekli olup başka bankadan aldığı emekli maaşını Akbank'a taşıyan emekliler, Akbank şubelerine başvurmaları durumunda promosyon ödemelerini alabilecek.



Sistemin altyapı hazırlıklarının mart ayında tamamlanması, emeklilere promosyon ödemelerine mart ayında başlanarak nisan ve mayıs aylarında da devam etmesi hedefleniyor.