Sgk Müdürü Göksoy'dan İha'ya Ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, istihdam seferberliği kapsamında İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



İstihdam seferberliği kapsamında kentteki özel iş yerlerini gezen SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü de ziyaret etti. Burada konuşan Göksoy, 800'ün üzerinde iş yerini ziyaret ettiğini belirterek, "Ziyaretlerimiz sırasında işverenlere; 2016 Aralık ayında çalıştırılan sigortalılara ilaveten alınan işçilerin tüm sigorta primi ve vergisini devletin karşıladığını, kendilerinin ise yalnızca işçilerin maaşını ödediğini ve bu teşvikin yılsonuna kadar devam edeceğini söylüyoruz" dedi.



Nisan 2017 tarihi itibariyle 4 bin 752 kişinin bu kapsamda faydalandığını ifade eden Göksoy, hedeflerinin 2017 yılı içerisinde 10 bin kişinin istihdamını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi. - VAN