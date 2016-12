Sgk Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü Açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir bakıyorsun tarih açıklıyorlar. 'Filanca tarihte yine darbe olacak.' Geçiyor o tarih bir şey yok. Tekrar yeni bir tarih, 'Filanca tarihte darbe olacak.' Hep söylüyorum. Bu ten bu canda oldukça bu tenler bu canlarda oldukça, bizim Rabbimize verilecek bir canımız var. Darbe yapsanız ne olacak? Öyle de olsa böyle de olsa bizim gideceğimiz yer, topraktan geldik, toprağa döneceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılışında yaptığı konuşmada, kompleksin, Türkiye'ye, İstanbul'a ve buradan hizmet alacak ilçelere hayırlı olmasını diledi.



Maltepe, Kartal, Adalar ve Ataşehir'de ikamet yaklaşık 1 milyon 350 bin nüfusa hizmet verecek 46 bin metrekare alana sahip Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün, 36 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edildiğini belirtti.



Kampüsün, buraya farklı bir zenginlik kattığını vurgulayan Erdoğan, SGK Başkanlığının, esere şehit Erol Olçok'un ismini vermesini, 15 Temmuz şehitlerine gösterilen bir vefa, bir kadirşinaslık örneği olarak gördüğünü söyledi.



Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerinin her birinin kalplerde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, şehadetleri çok yakından tanıdığım insanlar olmaları hasebiyle beni ve ailemi ayrıca etkilemiş ve üzmüştür. Bir taraftan sevindirmiştir. Ailemde 'Allah bize de böyle bir şehadet nasip etsin.' diyenler olmuştur. Zira şehadeti, onun inceliğini anlayanlar, öyle şehadet anı görürler ki, 'Acaba Rabbim bize de böyle bir şehadet de nasip edecek mi?' diye hayıflanırlar. Rabbim bize bunu nasip etsin. Cenaze namazlarına bizzat katıldığım bu kardeşlerime tüm şehitlerimizle birlikte Allah'tan rahmet diliyorum. Erol Olçok, çok uzun yıllar birlikte çalıştığım, belediye başkanlığımdan itibaren ülkemizin kendi alanında en velut, en üretken kişilerinden biri olduğuna inandığım, hayatı düz değil, fırtınalı yaşayan, fıtratı itibarıyla da yerinde duramayan bir arkadaşımızdı. Vefatı da hayatı gibi sıra dışı oldu. Darbe gecesi tankların önüne ilk çıkan grupta yer alan, çevresindekilerin anlattıklarına göre darbecilerin yakasına yapışıp, o her zamanki kararlı tutumuyla hesap soran bu arkadaşımız maalesef açılan ateşte ilk şehit olanlar arasında yer almıştır. Ama kalleşçe. O ateşi bile kalleşçe yaptılar."



Katılımcıların "İdam isteriz" sloganları üzerine Erdoğan, şu görüşleri dile getirdi:



"Bu konuda benim kanaatimi biliyorsunuz. Milletin talebi Parlamento'nun yerine getirmesi gereken bir adımdır. Millet talep etti, ne diyor bu konuyla ilgili 'İdam.' Parlamento, bunu gündemine almalıdır. Gündemine alır ve Parlamento'dan bu karar çıkarsa, bana geldiği zaman da ben bunu onaylarım. Bunu defaatle söylüyorum. Çünkü bu konu, devletin inisiyatifinde olan bir konu değildir. Zira devlet, katili af yetkisine bana göre sahip değildir. Kimin af yetkisi? Onun varislerinindir, onun evlatlarının, eşinindir. Başka kimse de böyle bir yetki, böyle bir hak yok. George'un böyle bir hakkı yok, Hans'ın böyle bir hakkı yok. Bazıları diyor ki, 'Efendim işte burada şöyle olur, şurada şöyle olur.' Onlar kendi işine baksın."



"Bugün dünyanın üçte ikisinde idam var"



Bugün dünyanın üçte ikisinde hala idam olduğuna dikkati çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Onlar yapınca oluyor da. Neymiş Avrupa Birliği'nde idam yok. Olmayabilir. Avrupa Birliği'nde her olan veya bizde olmayıp da onlarda olan, bizde olup da onlarda olmayan, bunların hepsini aynı şekilde eşitlemek diye bir anlayış olabilir mi? Nitekim de olmuyor. Erol kardeşimin yanında bulunan oğlu Abdullah Tayyip ile şehadet mertebesine ulaşan Erolumuzun açtığı yoldan giden yüz binlerce, milyonlarca vatandaşımız, ülkemiz için 15 Temmuz gecesini zifiri karanlıktan umut dolu bir aydınlığa dönüştürmüştür. Rabbimin müjdesi açıktır. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Hayır onlar diridirler, ancak bunu siz bilemezsiniz.' Evet Erol kardeşimin de inşallah bu müjdeye nail olduğuna yürekten inanıyorum.



Şehitlerimiz en büyük mükafatı Rabbimden göreceklerdir. Peki bize düşen nedir? Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaktır. Buna var mıyız? Burada dimdik durmalıyız. Bugün burada açılışını yaptığımız tesis de vereceği hizmetlerin yanı sıra ismiyle müsemma böyle hayırlı bir işe vesile olacaktır. İnşasının her aşamasında ve isminin belirlenmesinde emeği geçenleri başta Bakanım olmak üzere huzurlarınızda tebrik ediyorum."



"15 Temmuz çok önemli dersler vermiştir"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskilerin "Bir musibet bin nasihatten evladır." dediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"15 Temmuz musibeti, millet ve devlet olarak bize çok önemli dersler vermiştir. Her şeyden önce tarihimizin en büyük ayıplarından biri olan darbelerin artık öyle eskisi gibi kolayca yapılamayacağını, milletin mutlaka hesaba katılması gerektiğini 15 Temmuz vakası herkese göstermiştir. Artık 1960 yok. Rahmetli Menderes'i ipe çektiler ama kimse sokağa çıkmadı ama şimdi öyle bir durum yok. Üç beş kurşun sıkınca, üç beş bomba atınca, üzerine tankları sürünce, tepesinden uçakları, helikopterleri geçirince bu milletin kaçacağını, meydanı kendilerine bırakacağını sanan o Fetoşlar, durumun öyle olmadığını o gece net bir şekilde anladılar.



İkide bir bakıyorsun tarih açıklıyorlar. 'Filanca tarihte yine darbe olacak.' Geçiyor o tarih bir şey yok. Tekrar yeni bir tarih, 'Filanca tarihte darbe olacak.' Hep söylüyorum. Bu ten bu canda oldukça bu tenler bu canlarda oldukça bizim Rabbimize verilecek bir canımız var. Darbe yapsanız ne olacak? Öyle de olsa böyle de olsa bizim gideceğimiz yer, topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Biz buna inanmışız. Ama bunların böyle bir derdi yok. Adam Pensilvanya'dan kalkıp buraya gelemiyor ki. Onun böyle bir derdi olabilir mi? Bunlar, ihanet çetesi. Üzerinden, kendi üzerlerinden ülkemize istikamet vermek peşinde olanlar da bu işin sandıkları kadar ucuz olmadığını da görüyorlar. Siyasetçileri dar ağaçlarıyla tehdit ederek, hatta merhum Menderes'te olduğu gibi infaz ederek, kendi vesayetlerini, gizli iktidarlarını sürdürmek isteyenler, 15 Temmuz gecesi milli irade duvarına çarptılar."



FETÖ'den PKK'ya, DEAŞ'tan DHKP-C'ye kadar yelpazenin her köşesinden terör örgütlerini bir araya getirmeyi başaranların, Türk milletinin cesareti ve dirayeti karşısında hezimete uğradıklarını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye direndikçe saldırıların şiddeti arttı, ahlak seviyeleri düştü. Artık sokaklarda, caddelerde rastgele bomba patlatacak ve bu çaresiz insanlar kadar aynen terör örgütleri de attıkları her adımda kendi sonlarına biraz daha yaklaştıklarını gördüler." dedi.



(Sürecek)