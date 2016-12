Sgk Maltepe S¸ehit Erol Olc¸ok Kampu¨su¨ Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önce Cerablus'a, ardından El Rai'ye girdik ve Özgür Suriye Ordusu ile yola devam ettik. Şimdi birileri çıkıyor televizyonlarda utanmadan, sıkılmadan 'Özgür Suriye Ordusu terör örgütüdür' diyor. Bunları anlamak mümkün değil. Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin içerisindeki ılımlı muhaliflerin ta kendisidir, terör örgütüyle alakası yoktur ve tam bir direniş hareketidir ve topraklarını kurtarmanın mücadelesini vermektedir." dedi.



Erdoğan, Maltepe'de SGK Maltepe S¸ehit Erol Olc¸ok Kampu¨su¨'nu¨n açılış töreninde, şehitlerin her birinin "toprakları vatan kılan tapular" olduğunu belirterek, "Hep söylüyorum ya şairin ifadesiyle 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Bu toprak, kuru toprak değil, bunun uğrunda şehitler verdik ve şehit kanlarıyla yoğruldu, vatan oldu. Bu toprakları şehitlerimizle, gazilerimizle yurt içinde ve yurt dışında mücadele veren kahramanlarımızla her gün yeniden vatanlaştırıyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin El Bab'ta ne işi olduğunu, orada kayıpların niçin verildiğini soranların, hala meselenin ne olduğunu anlayamadığını dile getiren Erdoğan, "Bu gafillere bir kez daha hatırlatıyorum. Kilis'te, Gaziantep'te 56 kardeşim şehit olduğu zaman siz demiyor muydunuz 'Nerede devlet, nerede hükümet?' Bunu siz demediniz mi? Kilis'te olduğu zaman 'Devlet nerede?' demediniz mi? Hatta bazıları utanmadan, sıkılmadan Gaziantep'e gidip, 'Bunlar bizim partimizin üyeleridir' diyecek kadar da ileri gittiler. Halbuki hiç onlarla alakası da yok. Zira daha sonra kendim gittim, hastaneleri ziyaret ettim, aileleriyle görüştüm, baktım ki alakası yok." ifadesini kullandı.



Erdoğan, daha sonra "Artık durmak yok. Kim ne derse desin, artık Cerablus'a gireceğiz" dediklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hazırlıklarımız vardı. Önce Cerablus'a, ardından El Rai'ye girdik ve Özgür Suriye Ordusu ile yola devam ettik. Şimdi birileri çıkıyor televizyonlarda utanmadan, sıkılmadan 'Özgür Suriye Ordusu terör örgütüdür' diyor. Bunları anlamak mümkün değil. Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin içerisindeki ılımlı muhaliflerin ta kendisidir, terör örgütüyle alakası yoktur ve tam bir direniş hareketidir ve topraklarını kurtarmanın mücadelesini vermektedir. Eğit-donat kapsamında onları biz eğittik, bu kadar açık konuşuyorum ve beraber yürüttüğümüz bu mücadelede hatırlayın hep ne dedim, 'Terörden arındırılmış bir güvenli bölge yapmamız lazım.' Bunu Rusya'ya, Amerika'ya, İranlılara söyledim, hepsine söyledim. Bu televizyonlarda konuşanlar ne konuşuyor? Bunlar demek bizim konuştuklarımızı hiç duymuyorlar. 'Kulağı var duymaz' diyor ya Rabbimiz, bunların kulağı var duymaz, gözü var görmez, dili var hakkı söylemez, çünkü kalpleri mühürlüdür. Biz ne diyoruz dinle, bak diyoruz ki 'Biz terörden arındırılmış bir güvenli bölge ilan edeceğiz Kuzey Suriye'de.' Kuzey Suriye'de yeniden bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bu böyle biline. Kimse gelip de oradan Kilis'i, Gaziantep'i, Şanlıurfa'yı artık tehdit edemez. Bu tehditlerden arındırılmış bir bölge."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ocak 2017'den sonra ABD'de yeni yönetimin işbaşı yapacağını hatırlatarak, yeni yönetimle de konuşacaklarını, bölgenin değerlendirmesini yapacaklarını söyledi.



Halep'ten 45 bin kişinin kurtarıldığını ve İdlib'e getirildiğini kaydeden Erdoğan, "Gerekirse onları kendi topraklarımıza da çekebiliriz. Şu anda İdlib'te 'Hiç olmazsa yemekleri, giyimi, kuşamı her şeyi olsun' dedik ve ilk etapta bu adımı attık. Dün akşam Sayın Putin'le bir görüşmem oldu. İzmir'in Kiraz ilçesinden kendisiyle görüşmemizi yaptık. Bizlere teşekkürü oldu, dediler ki 'Burada bu insanların kurtuluşunda sizin de kararlılığınız olmasaydı, el ele vermeseydik, bu süreci hakikaten bu şekilde bitiremezdik." dedi.



"Bugün biz Suriye'de varsak, evet güçlü devlet olduğumuz için varız ve olacağız"



Erdoğan, sırada Münbiç'in olduğuna değinerek, "Münbiç'ten sonra ABD ile eğer burada da yeni dönemde el ele verebilirsek Rakka var. 'Dünyadan bize ne' diyenlere sesleniyorum. Biz bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür. Bunu bileceksiniz. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki 'Sizin bu Parlamentoda ne işiniz var?' Bu Parlamentoda yer alanın eğer bir dünyaya bakışı yoksa, siyaset bilimiyle ilgili nasibi yoksa, orada durmasına gerek yok, geldiğin yere dön. Olması gereken bu. Biz, milletimizin ve devletimizin bekası meselesini konuşuyoruz, bunun adımını atıyoruz. Bir haftadır neredeyse Genelkurmay Başkanımız bölgede, ne yapıyor? Bütün harekatı yürütüyor. Ankara'da mı otursun, senin Parlamentoda oturduğun gibi. İşimiz var, işimiz. Yapacağımız çok iş var. Bir taraftan açılışlarımızı yapıyoruz, yatırımlarımız devam ediyor." diye konuştu.



Dün İzmir'de çeşitli açılışlar yaptığını hatırlatan Erdoğan, pazartesi günü Başbakan Binali Yıldırım'ın yaklaşık 13 kilometrelik Ilgaz Tüneli'nin açılışını yapacağını bildirdi. Erdoğan, "Eskiden o dağlardan kış mevsiminde geçilmezdi ama şimdi yazı, kışı yok, kısaltılmış olarak Ilgaz Tüneli'nden geç." dedi.



Erdoğan, Avrasya Tüneli'nden geçenlerin dostlarına haber verdiğini, "Ahmet Bey 5 dakika sonra sendeyim, hazırlığını yap, çay içmeye geliyorum" dediğini aktararak, "Artık yollar bu kadar kısaldı, dakikalara indi. Aşk meselesi, aşk. Derdi olan dağları deler. Her zaman diyorduk ya 'Biz Ferhat'ız, millet Şirin.' Ferhat Şirin'e kavuşuyor." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:



"Biz Suriye'de, oradaki kardeşlerimizle birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin mücadelesini verdik, veriyoruz. Şimdi El Bab'tayız ve El Bab, dört bir yanından kuşatılmış vaziyette. İnşallah orada işimiz bitti, bitiyor. Oraya asıl sahipleri gelip yerleşecek. Yarın dedim ya Münbiç, Rakka. Nerede bir zulüm varsa, zulmün olduğu yerde biz varız. Bizim dedelerimiz Hint Yarımadasına gitmedi mi? Hint Yarımadasına bizim ecdadımız keyfinden dolayı, zevkinden dolayı mı gitti? Bugün on binlerce kilometreden gelenler niye geliyor? Bu soruları sorun kendinize. Bugün biz Suriye'de varsak, evet güçlü devlet olduğumuz için varız ve olacağız. Dilleri zehir kusan, yürekleri kin bağlamış bu tiplere diyoruz ki 'Gölge etmeyin başka ihsan istemez.' Milletimiz emin olsun ki bugün yaptığımız fedakarlıkların karşılığını yarın sadece vatanımızı korumakla değil bununla birlikte çok daha büyük hedeflere ulaşacak güce, kuvvete kavuşarak inşallah alacağız. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Gerisi inanın bana çok kolay."



"Artık Türkiye modeli konuşuluyor"



Açılışı yapılan kampüsün Kartal Adliyesinden sonra en büyük kamu hizmet binası olduğunu belirten Erdoğan, binanın İstanbul'un potansiyeline yakışır şekilde ve sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını gözeterek inşa edildiğini, binanın sosyal güvenlik alanında gelinen yerin bir sembolü olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir zamanlar sosyal refah ve sosyal güvenlik konusunda İskandinav ülkelerinin örnek gösterildiğine değinerek, "Bu alanda artık Türkiye modeli konuşuluyor, ta Amerika'da bile. Bu noktaya geldik. İnceleniyor, örnek alınıyor." dedi.





Türkiye'den başka vatandaşlarının istisnasız tamamının genel sağlık sigortası kapsamı içinde olduğu bir başka ülkenin bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da dahi mutlaka sistemin dışında kalan, sorun yaşayan kesimlerin bulunduğunu söyledi. Bugün sağlık hizmetlerine ulaşmada ve hizmet sunum maliyetinin düşüklüğünde dünyada ilk sıralarda yer aldıklarını dile getiren Erdoğan, "Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri, bizdekinin çok daha küçük bir modeli olan sağlık reformunu gerçekleştirmeye çalıştı, başarılı olamadı. Oysa biz, geçtiğimiz 14 yılda sağlıkla birlikte sosyal güvenliğin tüm alanlarında, üstelik de tüm tarafların uzlaşmasıyla çok büyük reformları hayata geçirmiş bir ülkeyiz." diye konuştu.



Erdoğan, geçmişte yapılan hataların maliyetlerin hala bedelinin ödendiğini belirterek, "Buna rağmen sistemi, sürdürülebilir bir dengeye oturtmayı başardık. İmkanı olanın kendi primini ödediği, olmayanın yükünü devletin üstlendiği bu sistemi daha da geliştirmek için çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah, 2023 Türkiye'si diğer alanlarla birlikte sosyal güvenlikte de zirveye ulaştığımız bir dönem olacaktır. Şehir hastaneleriyle 30 büyükşehirde dev hastaneler inşallah inşa ediyoruz. Şimdi bu aydan itibaren veya önümüzdeki ayın başından itibaren Mersin ile açılışları yapmaya başlıyoruz." ifadesini kullandı.



Kampüsün hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, tesisin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Notlar



Açılışa Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın söylenmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene gelen vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı.



Vatandaşlar, sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Dik dur eğilme bu millet seninle", "İdam isteriz" şeklinde sloganlar attı.



Tören esnasında yan binada bulunan Fatih'in Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği, "Reis asla yalnız değilsin. Ölümüne ölümüne yanındayız" yazılı dev bir pankart açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören esnasında dernekten gelen çay ikramını geri çevirmedi. Erdoğan ve beraberindekiler ikram edilen çayı içti.



Erdoğan, tören alanından Erol Olçok'un ailesinden Cevat Olçok ve Fatih Olçok ile ayrıldı.



Öte yandan Uğur Yıldırım isimli vatandaş, törenin yapıldığı alana giren Erdoğan'ı at üstünde karşıladı.

Yıldırım, atlı karşılamaya ilişkin, "Ümmetin ve benim kabul olan duam, Sevgili Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya geldik. At bizim kendi atımız. Gebze'de ahırımız var. Maltepeliyim. Sevgili Cumhurbaşkanımızı karşılamak için sancağımızla buraya geldik." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe'deki açılışın ardından Haliç Kongre Merkezi'ne giderken Avrasya Tüneli'ni kullandı.



(Bitti)