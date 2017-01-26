Sgk İş Yeri Ziyaretlerini Sürdürüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Batman İl Müdürlüğü "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Projesi" kapsamında iş yeri ziyaretlerine devam ediyor.



Kasım ve Aralık aylarında 260 iş yerine ziyarette bulunduklarını belirten SGK Batman İl Müdürü Alaeddin Ökten, son bir ayda 35 firmayı ziyaret ederek sıkıntılarını dinlediklerini belirtti. Batman'da faaliyet gösteren iş yerlerinin tamamını önümüzdeki günlerde gezeceklerini anlatan Ökten, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik projesi kapsamında işverenlerimizin dertlerini ve sıkıntılarını dinledik. Her zaman Kurum olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu kendilerine bildirdik. Özellikle sigortasız işçi çalıştırmama konusunda uyarılarda bulunduk" dedi. - BATMAN