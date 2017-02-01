Sgk ile Ziraat Bankası Arasında İmzalar Tamamlandı

EMEKLİYE promosyon ödemeleri için SGK ile Ziraat Bankası arasında ilk imzalar atıldı. Ödemeler Mart, Nisan ve Mayıs ayında emeklilerin hesaplarına yatırılacak.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'nda düzenlenen imza törenine SGK Genel Müdürü Mazhar Selim Bağlı ve Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Çakar katıldı. Tören de konuşan Bağlı,"Kamu bankaları ile varılan mutabakat Bugün Ziraat Bankası ile protokolü imzalayarak süreci başlatmış olacağız. Yarından itibaren özel bankalar talep ederler, isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu ile bu temel üzerinde protokol yapmak isterlerse kendileri gelecekler, bu hususta daha önce gerekli görüşmeler yapıldı" dedi.



"Kamu bankaları ile yapılan görüşmelerde üstünde mutabakata varılan hususun bizim için en alt limitte olduğun dile getiren Bağlı "Bu hususta kamu bankaları bir taahhütte bulunmakta. Özel bankalar isterlerse bunun üstünde bir teklifte bulundukları zaman kendileri ile protokol yapmaya hazırız. Bu çerçevede emeklilerimiz en alt limitin kamu bankaları tarafından verildiğini, bundan daha fazla vermek isteyen özel bankalar olduğu zamanda o özel bankalara geçmek istediklerini tüm emeklilerimize ileteceğiz. Bu konuda ciddi bir halkla ilişkiler faaliyeti yaparak, konuyu duymayan bilmeyen hiçbir emeklimiz kalmayacak. Netice itibariyle bin TL altında 300 TL, binle iki bin TL arasında alanlara 375, iki bin TL üzerinde alanlara 450 TL promosyon ücret vermeyi kamu bankaları taahhüt etmiş bulunmaktadır" diye konuştu.



Emeklinin en fazla promosyon veren bankayı tercih edeceğini ve bu hususta gerekenin yapılacağını belirten Bağlı "Kim emekliye daha fazla veriyorsa, tabi emekli orayı tercih edecektir. Bizde bu hususta kendimize düşeni yapacağızö dedi.



Ziraat Bankası adına protokolü imzalayan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Çakar "Her yıl yaklaşık 700 bin kişi emekli oluyor. Ziraat Bankası emeklilerin yüzde 41'ine hizmet veriyor. Diğer kamu ve özel bankalarla da görüşmeler yapılıyor" dedi.



Otomatik ödeme talimatının köyde yaşayan vatandaşlar için sorun olmayacağını belirten Çakar "Şu ana kadar emeklilik dernekleri dahil olmak üzere paydaşlarda bunun sıkıntı olacağına ilişkin bize bir geri bildirim gelmedi. Finansal araçları kullanmanın çok yaygınlaştığını memnuniyetle müşahede ediyoruz sorun yaşanacağını düşünmüyoruz." dedi. - Ankara